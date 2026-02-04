瑪格羅比遭2公尺男神單手強拉入懷 「單手抓馬甲」挑戰文學最危險情慾

雅各艾洛迪(左)與瑪格羅比聯手主演情人節檔期新片《“咆哮山莊”》，挑戰最禁忌之愛。華納兄弟電影提供

擁有近兩公尺高傲人身材與深邃輪廓的澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），近年憑藉《科學怪人》入圍奧斯卡與金球獎，獲封「好萊塢新世代男神。」他也於情人節檔期上映的新片《“咆哮山莊”》中挑戰從影以來最難演出，同時切換呆萌小生與霸道紳士兩種面貌。

今（4日）發布的終極預告中，他展現「霸總」本色，單手緊抓瑪格羅比（Margot Robbie）的馬甲將其拉近，兩人幾乎貼唇的距離火花四射，大膽尺度令人臉紅心跳。

這部由奧斯卡金獎編劇艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）執導的作品，大膽刻劃文學史上最危險的禁忌之愛。雅各艾洛迪飾演的希斯克里夫，從粗獷野性的孤兒蛻變為財力雄厚的優雅紳士，角色層次極為複雜。

瑪格羅比也對搭檔讚不絕口，直言：「我無法想像其他人來演，這個角色就是屬於他的命中注定！」電影日前在巴黎首映，雅各艾洛迪以高領西裝驚豔全場，更展現暖男魅力親自拿影迷手機自拍，引發全場女粉尖叫暴動。

雅各艾洛迪(右)與瑪格羅比出席《“咆哮山莊”》巴黎首映會。華納兄弟電影提供

單手抓馬甲火花噴發 雅各艾洛迪化身霸總情撩瑪格羅比

在《“咆哮山莊”》最新預告中，雅各艾洛迪將控制慾與優雅完美融合。他與瑪格羅比飾演的凱西在荒原忘情擁吻，更在雨中緊緊相擁，將壓抑已久的情慾徹底釋放。

雅各艾洛迪展現出極具侵略性的魅力，舉手投足散發上流紳士的危險氣息。導演艾莫芮德芬諾大讚他「精準傳達角色的溫柔與孤獨」，讓這段橫跨世代的文學經典在銀幕上展現出撕裂情緒的震撼力。

情人節特別場預售開跑 購票贈靈魂伴侶雙人海報組

為了回饋廣大影迷，片商推出情人節特別場預售票，購票即贈「靈魂伴侶款雙人海報組」及5款角色海報，讓粉絲能一次收藏雅各艾洛迪的野性魅力與瑪格羅比的夢幻白紗造型。電影將於2月13日春節檔正式上映。



