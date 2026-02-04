瑪格羅比難得沒穿香奈兒 《咆哮山莊》洛杉磯首映全場觀眾尖叫

瑪格羅比（右）與雅各艾洛迪（左）搭檔詮釋古典文學改編的《咆哮山莊》。（華納兄弟提供）

女星瑪格羅比（Margot Robbie）一直以來都是香奈兒的品牌好友，特別是2023年宣傳《Barbie芭比》的時候，每一套復刻芭比經典造型的服裝，都是出自香奈兒的手筆。不過到了宣傳《咆哮山莊》（Wuthering Heights），本來每一站也都是穿香奈兒，卻在洛杉磯首映時換了義大利訂製服Schiaparelli。

有鑑於《咆哮山莊》前幾站的宣傳，都是穿著香奈兒，她解釋這套Schiaparelli以電影劇情為靈感設計的訂製福，依然緊扣著電影的激情愛戀主題，上半身是黑色蕾絲製作的緊身胸衣，全靠背部的金屬扣眼「釘」在身上，下半身則是黑色與紅色的漸層設計蓬蓬裙，「如果《咆哮山莊》是一件衣服，那會是什麼模樣？就是這個點子，所以裙子長度是拖地，用黑色與紅色交錯，來影射『咆哮山莊』的衰敗。」

瑪格羅比這身義大利訂製服Schiaparelli，取材電影靈感，以黑紅兩色的漸層設計，象徵電影劇情的激情愛戀。（華納兄弟提供）

歌手酷娃恰莉（Charlie xcx）、也是負責本片主題曲，穿上了Vivienne Westwood的金色禮服，裙子本身則是誇張、向外延伸的層層設計，她說當導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）主動聯繫她，問她有沒有意願替電影寫歌的時候，「我很喜歡電影挑戰改編經典的想法，我一聽到是她做的，『哇，對我來說，這個就對了。』我希望可以做出一種更有創造力的方法，全力以赴，可以讓故事能流傳更遠。」

男主角穿著Bottega Veneta訂製西裝。（華納兄弟提供）

穿著金色Vivienne Westwood的歌手酷娃恰莉，包辦本片電影歌曲。（華納兄弟提供）

男主角是今年28歲的澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），擁有將近兩公尺高的頂尖模特兒身材與極具辨識度的深邃輪廓，近年在好萊塢戲約不斷，同時也是多個國際時尚品牌力捧的當紅寵兒，更以《科學怪人》入圍了奧斯卡最佳男配角，聲勢扶搖直上。

越南裔演員周洪穿著Tom Browne的格紋長裙搭配襯衫。（華納兄弟提供）

瑪格羅比（左）與導演艾莫芮德芬諾（右）。（華納兄弟提供）

導演艾莫芮德芬諾形容這次雅各艾洛迪的角色，可說是文學史上最具震撼力、同時也最令人心碎的角色，要把希斯克里夫這位可愛又可恨的人物，演到讓觀眾為之動容，是全片最大的挑戰，「他精準傳達出角色的溫柔、孤獨與缺陷。」瑪格羅比也大讚：「我無法想像其他人來演，這個角色就是屬於他，這是命中注定的！」

電影在美國洛杉磯舉辦世界首映，現場好評不斷，觀眾直呼「影廳裡尖叫的次數多到不可思議」、「導演艾莫芮德芬諾打造了一部震撼人心、撕裂情緒、奢華而極致浪漫的作品，注定成為經典！」

