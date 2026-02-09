瑪爾塔風暴肆虐 西班牙洪患山城現瀑布

歐洲西南部伊比利半島遭到瑪爾塔風暴肆虐，上萬人撤離，各地災情頻傳。而在西班牙南部一個山城小鎮，由於洪水從坡道奔騰而下太過猛烈，整個小鎮街道幾乎變成瀑布，讓居民很焦慮恐懼。這是當地首次出現這種洪水瀑布奇觀，救援人員也在陡坡和洪水中冒險行動，甚至繫上繩索，幾乎一頭栽進洪水中，只為了清除排水孔的堵塞物，真是讓人冒一頭冷汗。

洶湧洪水從道路邊坡、順著階梯傾瀉而下，氣勢驚人。

民眾 洛佩茲：「這是新的體驗，從來沒出現這麼多水過。」

受到瑪爾塔風暴影響，西班牙南部、安達盧西亞地區的山城小鎮，烏布里克，整個街道幾乎變成瀑布，有人拿起手機拍攝當地首次出現的洪水奇觀，有人堆疊沙包。

民眾 卡羅：「無助，真的無助，因為你不知道房子裡面狀況，昨天房子被淹了。」

救援人員繫著繩索、在湍急水流中，冒險清除排水孔的堵塞物，險象環生。民眾感到焦慮不安，甚至恐懼，只希望這場風暴趕快過去。

