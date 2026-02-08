"瑪爾塔"再襲西班牙 暴風雨橙色警戒

歐洲狂風暴雨加上新的風暴，讓西班牙和葡萄牙面臨天候考驗。河流和水庫都滿水位，土壤含水量飽合，因此再有大雨，就會大幅增加土石流的風險。西班牙，先預警性封閉170條道路，而在受災嚴重的南部地區，則展開緊急大撤離。

道路大面積崩塌斷裂，彷彿大地震一般。新一波風暴、「瑪爾塔」來襲，西班牙南部安達盧西亞地區、還沒從前兩次風暴中復原、擔心大規模洪水蔓延，展開緊急撤離消防人員挨家挨戶敲門，就怕動作慢一步、徒留遺憾。 民眾 ：「你會很害怕接下來會發生什麼，是的 我們要離開了。」

在門前綁上帶子，代表已經人去樓空 部分民眾撤離到運動中心，還有工作人員安慰年長者 民眾 桑托絲：「在格拉薩萊馬，有很多人日子很難過，因為擋不住洪水 家裡全淹了。」

想到鄰居家的慘況，心有餘悸。日子再苦、也不能少了寵物一口飯吃。民眾 拉米雷斯：「他們說這需要一段時間，不會是一兩周 可能會更長，因為他們必須研究城鎮的地下土壤，看看居民返回那裡有多安全。」

風暴接二連三，土壤含水量已經飽和，為了安全起見，撤離民眾恐怕短期內、無法回家。

