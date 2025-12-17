瑪莎拉蒂中國銷量暴跌！「從1.4萬輛剩千輛」逼出史上最低價

陸經銷商紛紛宣傳，燃油版從原價65.08萬人民幣降至38.88萬。（圖／銷售海報）

義大利豪華跑車品牌瑪莎拉蒂在中國大陸市場面臨銷售挑戰，今年前9個月僅售出1023輛車，較2017年高峰期的1.4萬輛大幅下滑。為清理庫存，瑪莎拉蒂推出驚人折扣，燃油版車款從65.08萬人民幣降至38.88萬，純電版更從89.8萬降至35.88萬人民幣，相當於打4折，約新台幣176萬元即可擁有。此促銷活動引發搶購潮，上海和北京經銷商在2天內將100多輛車全數售罄，反映大陸豪車市場的激烈競爭與經濟下行壓力。

廣告 廣告

陸經銷商紛紛宣傳，燃油版從原價65.08萬人民幣降至38.88萬。（圖／銷售海報）

瑪莎拉蒂以其動感梯形輪廓車身和車頭三叉戟LOGO聞名，在豪華車市場擁有極高辨識度。近期，該品牌旗下的豪華中型車款和格雷嘉SUV在大陸市場因大幅降價而銷售火爆。各大經銷商紛紛張貼海報，宣傳燃油版從原價65.08萬人民幣降至38.88萬，降價幅度約台幣118萬元，相當於打6折；而純電版則從原本的89.8萬人民幣大幅降至35.88萬，打了4折，約新台幣176萬元就能入手。

這波促銷活動一經推出便引發搶購熱潮。在活動首日，早上8點半尚未營業時，門口已開始排隊，甚至到下午6點下班後，客戶仍將銷售人員堵到晚上9點才結束。這與瑪莎拉蒂近年在中國市場的銷售表現形成鮮明對比。該品牌在2017年曾在中國大陸創下1.4萬輛的銷售高峰，但到2024年僅售出1228輛，今年前9個月更降至1023輛，銷量大幅萎縮。

一位接近瑪莎拉蒂的知情人士表示，此次降價促銷的這批進口車延遲了整整一年半才在中國市場銷售，與新款車型的上市時間重疊，因此必須加速去化庫存。根據大陸乘聯會統計，去年包括賓利、勞斯萊斯、法拉利等豪華品牌在中國的進口銷量全面下滑，分別年減2成到4成不等，顯示大陸經濟下行趨勢，也反映出即使是義大利百年豪車品牌，也難以抵抗大陸市場的激烈競爭環境。

更多 TVBS 報導

陸2027年恐武力犯台？ 翁履中：北京權衡成本利弊

美軍空降扣押委內瑞拉油輪 馬杜洛怒斥：海盜行為！

濱崎步亞巡壓軸沒了！澳門場證實也被取消 濱崎步心痛發文證實

黃仁勳遊說奏效！川普放行輝達H200銷陸 抽25%利潤

