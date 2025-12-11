瑪菲司同場TWICE金多賢 赴韓勇奪「亞洲演員新人獎」

瑪菲司拿下「亞洲演員新人獎」，與TWICE成員金多賢等韓流重量級明星同場。（圖／菲娛樂文創提供）

電商女王瑪菲司跨足影壇寫下嶄新里程碑，昨（11日）她出席《首爾國際電影大賞》獲頒極具含金量的 「亞洲演員新人獎」成為本屆備受注目焦點之一。瑪菲司上台領獎時因過度緊張，感言竟瞬間全忘光，讓她笑稱「腦袋完全一片空白」 。此外。瑪菲司在典禮遇偶像宋智孝，她鼓起勇氣大膽告白示愛，還與TWICE成員金多賢等韓流重量級明星同場，讓瑪菲司直呼：「整個典禮我都處在興奮狀態，像走進夢幻的韓劇世界！」

提到上台領獎的瞬間，瑪菲司忍不住苦笑：「我原本想好的感言完全忘光，只記得不停說謝謝！」典禮結束後也在社群補上感言：「我真的非常、非常興奮！謝謝主辦、謝謝評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」

瑪菲司在典禮遇偶像宋智孝。（圖／菲娛樂文創提供）

當晚另一個讓Mavis瑪菲司感動到快尖叫的瞬間，就是在獲獎後的大合照環節，竟然站在偶像宋智孝身旁，令她鼓起勇氣大膽向宋智孝告白：「I like you very much, from Running Man！」回憶起當下依然難掩喜悅：「我真的非常喜歡智孝，她超親切，是我學習的榜樣！沒想到她還跟我一起比愛心，真的超級開心。」

瑪菲司表示雖然戲劇作品數量不多，但這座新人獎對自己 Mavis瑪菲司意義重大：「因爲自己電商經營與家庭的多重身份，所以每一次演戲，都像體驗更多不同的人生，這也是戲劇最迷人的原因。」更預告將再度跨界與神秘韓星合作。

