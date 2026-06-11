瑪菲司品牌奪獎遠赴巴黎 遇《單身即地獄》金高恩道謝：乾蝦

【緯來新聞網】電商女王兼藝人瑪菲司（Mavis）近期可謂喜事連連！不僅她主演的電影《我的棋王爺爺》傳出捷報，風光入選第28屆台北電影節閉幕片，她親自創立的保健品牌也在「2026世界品質大獎（Monde Selection）」斬獲國際級肯定。本次品牌共有4項產品獲獎，其中頂級魚油一舉奪下最高榮譽「特金獎」，膠原蛋白與葉黃素也摘下「金獎」，益生菌則榮獲提名獎。本月9日，瑪菲司與先生H先生特地盛裝飛往巴黎出席頒獎典禮，代表台灣站上國際舞台接受表揚。

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藝人瑪菲司與H先生親赴巴黎出席「2026世界品質大獎」頒獎典禮，旗下產品勇奪最高榮譽特金獎，讓台灣品牌成功躍上國際舞台。（圖／菲娛樂文創提供）

外表看似優雅鎮定的瑪菲司，受訪時忍不住自曝上台領獎時的超糗幕後。她坦言當時其實緊張到雙腿發抖，腦中只敢瘋狂默念「不要踩到裙子」，甚至在台下就因為過度緊繃，導致西裝扣子當場噴掉，最後只能緊急用別針救援固定。不過談起獲獎的瞬間，充滿女強人幹勁的她直言，驚喜完後便立刻開啟「高標準雷達」，心裡已經在盤算膠原蛋白下次如何再往前一步，笑認自己是個不肯放過自己的工作狂。



從藝人跨足創業，瑪菲司感性表示，這趟巴黎行讓她最感動的莫過於「代表台灣」這份榮耀的重量，看著品牌名稱正式列在世界評鑑名單上，才真正有完成大事的實感。她也大方吐露自己長久以來的創業心願：「我希望大家不是因為認識瑪菲司才認識這個品牌，而是因為品牌真的很棒，所以大家認識它。希望有一天，品牌可以走在我的前面！」

瑪菲司身穿典雅禮服現身巴黎，看似從容的她坦言上台前緊張到西裝扣子噴飛，內心更是非常渴望品牌未來能比她個人名氣還要響亮。（圖／菲娛樂文創提供）

除了品牌在歐洲鍍金，長期與韓國團隊合作的瑪菲司，也聊到日前赴韓工作與實境節目《單身即地獄》人氣女神金高恩相見歡的爆笑趣事。身為粉絲的瑪菲司一見到金高恩便按捺不住直率個性、當場霸氣告白：「妳在節目裡面，每一個男生都配不上妳！」沒想到金高恩聽完不僅沒害羞，反而超級接地氣、立刻用台語中文雙聲道秒回一句：「乾蝦（感謝）！」超台的反差萌回應瞬間讓全場笑翻，展現兩人的逗趣互動。

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