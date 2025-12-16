瑪菲司圓夢合作韓國男神崔振赫 伴手禮鳳梨酥展現台灣熱情

瑪菲司新歌〈My Love〉，跨海力邀請到韓國男神崔振赫擔任MV男主角。（圖／菲娛樂文創提供）

「電商女王」Mavis瑪菲司重磅推出全新單曲〈My Love〉，跨海力邀請到韓國男神崔振赫擔任MV男主角。崔振赫飾演在世界崩壞後仍努力守護女兒的父親，在絕境中與瑪菲司意外相遇。故事中，崔振赫在毫無選擇的狀況下，將自己生命中最重要的女兒託付給堅毅的瑪菲司，兩人從奔逃、信任到托付的生死張力，讓整支MV充滿了人性的溫柔與力量。

瑪菲司透露，能與欣賞已久的崔振赫合作，像是「美夢成真」，並坦言得知要共演末日戲碼後超級緊張，做足了功課。她分享，崔振赫的專業態度令人敬佩，一開鏡就能「0秒入戲」，完美展現刑警背景角色的堅毅，讓她深受感動。

MV中最具挑戰的一場戲是Mavis瑪菲司必須在情緒崩潰中，以武器解決遭受感染的崔振赫，同時答應他好好照顧女兒。她表示：「所有的情緒轉折都必須濃縮在短短一兩分鐘，那一幕我準備很久。」拍攝結束後，瑪菲司盡地主之誼，邀請崔振赫享用火鍋，並送上台灣伴手禮鳳梨酥和牛軋糖，展現台式熱情。當得知崔振赫分享「媽媽也愛吃」時，瑪菲司感動直呼：「聽到超開心！」

瑪菲司推出全新單曲〈My Love〉。（圖／菲娛樂文創提供）

