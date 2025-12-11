瑪菲司奪「首爾國際電影大賞」新人 巧遇女神大膽告白宋智孝

Mavis瑪菲司跟女神宋智孝合影。（菲娛樂文創提供）

Mavis瑪菲司從電商領域跨足影壇寫下嶄新里程碑，日前盛裝出席「首爾國際電影大賞」獲頒極具含金量的 「亞洲演員新人獎」成為本屆備受注目焦點之一，Mavis瑪菲司上台領獎時因過度緊張，感言竟瞬間全忘光，讓她笑稱「腦袋完全一片空白」 ；典禮遇偶像宋智孝，Mavis瑪菲司鼓起勇氣大膽告白示愛，令她開心又難忘。

Mavis瑪菲司亮眼躍上「首爾國際電影大賞」盛典，出席嘉賓星光熠熠，包括《Running Man》人氣女星-宋智孝、《黑暗榮耀》實力派演員-鄭星一、《請回答1988》中的國民爸爸-成東日，與TWICE成員金多賢等韓流重量級明星共襄盛舉，能與多位韓流巨星鄰座同場，讓Mavis瑪菲司直呼：「整個典禮我都處在興奮狀態，像走進夢幻的韓劇世界。」

談到上台領獎的瞬間，Mavis瑪菲司忍不住苦笑：「我原本想好的感言完全忘光，只記得不停說謝謝！」，典禮結束後也在社群補上感言：「我真的非常、非常興奮！謝謝主辦、謝謝評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」，也因爲在投入演戲後，Mavis瑪菲司深刻感受到每位演員的作品背後有多麼不容易，「能在現場與這些我欣賞的演員們一起被看見，是非常榮幸、也非常幸福的事情。」

當晚另一個讓Mavis瑪菲司感動到快尖叫的瞬間，就是在獲獎後的大合照環節，竟然站在偶像宋智孝身旁，令她鼓起勇氣大膽向宋智孝告白：「I like you very much, from Running Man！」，回憶起當下依然難掩喜悅：「我真的非常喜歡智孝，她超親切，是我學習的榜樣！沒想到她還跟我一起比愛心，真的超級開心。」

