瑪菲司才合體金高恩又赴巴黎領獎 代表台灣站上國際舞台
瑪菲司（Mavis）近期喜事連連，不僅演出的電影《我的棋王爺爺》入選第28屆台北電影節閉幕片，旗下保健品牌也在2026世界品質大獎（Monde Selection）獲得國際肯定，共有4項產品獲獎。9日她與老公Ｈ先生親赴巴黎出席頒獎典禮，代表台灣站上國際舞台。看似鎮定的她坦言，幾乎是發抖走上台，還緊張到西裝扣子噴掉，臨時拿別針救援，她笑說：「我上台的時候，一直默念不要踩到裙子不要踩到裙子。」
談起得知獲獎消息的當下，瑪菲司既驚喜又感動，表示收到消息的第一時間很開心，但開心完之後，腦中立刻又開始想下一步，「雖然魚油拿下特金獎，但我當下第一個反應還是想著，膠原蛋白下次能不能再往前一步。」她笑認自己是個不太會放過自己的人，總覺得還有進步空間。
而這次巴黎領獎之行，對瑪菲司而言不只是品牌里程碑，更有著不同以往的意義。她表示：「一開始其實只是覺得很榮幸、很開心，一直到主辦單位跟我說：『大家都是代表台灣到現場。』我才突然有種被點醒的感覺。」才真正感受到這份榮耀的重量。
長期與韓國藝人及團隊合作的她，也談到日前赴韓工作時與《單身即地獄》人氣女神金高恩見面的趣事，瑪菲司也忍不住笑說，自己一見到對方就直接告白。我跟她說，妳在節目裡面每一個男生都配不上妳。」沒想到金高恩聽完立刻用中文回了一句「乾蝦！」讓現場笑成一團。
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