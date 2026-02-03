瑪菲司揭12年婚姻真實面貌 自曝與尪吵架「要收行李走人」

瑪菲司（右）攜手品牌代言人舒華共同出席記者會。（圖／侯世駿攝）

電商女王Mavis瑪菲司事業版圖持續擴大，今（3日）攜手旗下品牌代言人舒華共同出席記者會。面對外界最關心的代言價碼，瑪菲司受限於保密條約無法透露具體數字，但仍語帶滿意地表示：「這是一次非常超值的合作！舒華的影響力大家有目共睹，對品牌推廣幫助極大。」

日前瑪菲司砸下7位數帶著近60位員工去韓國釜山旅遊，她大吐苦水直呼「一點都不輕鬆」，更自曝在旅途中因公司決策與老公意見分歧，一度氣到怒嗆：「我要收行李走了！」好在老公求生慾強，趕緊上前安撫才化解危機。但她也強調，結婚 11、2 年後已學會成熟溝通：「以前會大吵，現在為了小孩會克制情緒」。

瑪菲司透露品牌今年營收也接近12億，她坦言大家都說現在電商越來越難做，「所以有持平就很感謝了。」她透露今年過年也幾乎無法休假，下一檔計畫很快又要啟動，更直言：「每天都在崩潰邊緣。」

當被問到工作上與男星合作對手戲是否會引發家庭革命？瑪菲司笑說另一半是典型的金牛座，雖不常說出口但心裡非常在意。她透露老公的底線分明：簡單互動、碰頭髮都能接受，但只要涉及「裸露」或「親密戲」絕對直接喊卡，也預告今年將推出音樂作品，目前與一位韓國男歌手洽談合作中。

