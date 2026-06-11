瑪菲司法國領獎緊張到全身發抖，扣子噴發！和韓人氣女神金高恩見面，對方一句話逗笑她

瑪菲司（Mavis）旗下四項保健品獲2026世界品質大獎（Monde Selection）國際肯定。（圖／菲娛樂文創提供）

瑪菲司（Mavis）喜事連連，演出的電影《我的棋王爺爺》入選第28屆台北電影節閉幕片，旗下四項保健品獲2026世界品質大獎（Monde Selection）國際肯定，她於前（9）日與Ｈ先生親赴巴黎出席頒獎典禮，看似鎮定的她是全身發抖走上台，緊張到西裝扣子掉了，得臨時拿別針救援，她笑說：「我上台的時候，一直默念不要踩到裙子。」

得知獲獎消息時，瑪菲司既驚喜又感動，隨後回到一貫的高標準模式，因開心之餘，腦中立刻開始想著下一步，她笑說：「魚油拿下特金獎，但我當下第一個反應還是想著，膠原蛋白下次能不能再往前一步。」她笑認自己就是個不會放過自己的人，總覺得還有進步空間。

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瑪菲司（右）與Ｈ先生親赴巴黎出席頒獎典禮。（圖／菲娛樂文創提供）

而這次巴黎行，對瑪菲司有著不同以往的意義，她說：「一開始其實只是覺得很榮幸、很開心，一直到主辦單位跟我說『大家都是代表台灣到現場』，我才突然有種被點醒的感覺。」直到上官網查詢得獎名單，看到品牌名稱正式出現在世界評鑑大獎名單上時，才真正感受到這份榮耀的重量，以及意識到完成了一件很棒的事。

除了分享品牌成長歷程，長期與韓國藝人及團隊合作的她，對韓國人的工作精神相當佩服，提到日前赴韓工作時，與《單身即地獄》人氣女神瑪菲司（Mavis）與Ｈ先生親赴巴黎出席頒獎典禮。（圖／菲娛樂文創提供）見面的趣事，瑪菲司一見到對方就直接告白：「節目裡面每一個男生都配不上妳。」沒想到金高恩聽完立刻用中文回了一句：「乾蝦。」現場笑成一團。

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