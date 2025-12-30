瑪菲司趕場跨年初體驗！將帶200隻Labubu送觀眾 驚喜預告舞台演出

四季線上／陳軒泓 報導

剛推出新單曲〈My Love〉的全方位藝人 Mavis 瑪菲司首度跨年趕場，31日當天她將接連在台中麗寶和水湳中央公園兩場跨年演唱會登台，除了將帶來全新單曲〈Martini〉與〈MONEY BACK〉的全球首唱，也將在這兩場演唱會上各送出100隻「Labubu」。瑪菲司說：「想送 Labubu 的原因，是希望在年末的時候帶給大家更多的歡樂，看到 Labubu 大笑調皮的表情，就想著要繼續在新的一年把歡樂帶給大家。」

瑪菲司首次跨年趕場演出，將帶Labubu送給觀眾（照片提供：三立）

Labubu 熱潮延燒全球，明星粉絲包括 BLACKPINK 的 Lisa、蕾哈娜、關穎⋯⋯等人，Mavis瑪菲司也是鐵粉之一：「我很喜歡Labubu笑口常開的樣子，常被他感染歡樂的笑容，看到就覺得心情變好，我的辦公室有蒐藏大隻的展示型Labubu，是好朋友送我的禮物，工作很忙的時候看他一眼，疲憊感會瞬間消失。」瑪菲司確認跨年演出邀約的第一件事，除了勤練歌舞，就是著手準備要送給觀眾朋友的禮物：「可能是命運知道我想回饋粉絲的心意，所以運氣非常好，讓我搶到200隻。」

瑪菲司帶著全家福照穩定演出心情（照片提供：三立）

回顧2025年，瑪菲司認為自己最勇氣的一件事，就是在緊湊的生活中又為家裡添了兩位新成員，一兒兩女為甜蜜幸福的家增添了更多歡笑聲，也讓她有更多動力繼續努力：「2026不管是新的音樂、電影拍攝…各種新的作品都會陸續產出，我希望能每年都能比去年更超越自己。」而在趕場這天，她會隨身帶著全家福照片，在匆忙緊張的時候拿出來看一下，為自己穩定軍心。

瑪菲司準備200隻Labubu要送給觀眾（照片提供：三立）

