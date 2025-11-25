瑪雅霍克有信心打敗老爸伊森霍克 「不如讓《怪奇物語》單挑《闇黑手機》」

身為演員伊森霍克跟鄔瑪舒曼的小孩，瑪雅霍克表示很想看到《怪奇物語》的成員大戰《闇黑手機》，也有信心可以打敗老爸扮演的反派。（Netflix提供）

身為演員伊森霍克（Ethan Hawke）跟鄔瑪舒曼（Uma Thurman）的小孩，瑪雅霍克（Maya Hawke）以星二代的身分從《怪奇物語3》（Stranger Things）嶄露頭角。被問到未來想不想跟老爸演對手戲？她放話：「不如讓《怪奇物語》單挑《闇黑手機》」

影集《怪奇物語》設定是在80年代，電影《闇黑手機》（The Black Phone）則是1978年，兩個故事都是青少年挺身而出對抗超自然元素。因此網路上很多粉絲都在討論，這兩個作品有些設定上顯然重疊了，加上瑪雅霍克跟伊森霍克恰好又是這兩部作品的重要成員，就更為有趣。不過《怪奇物語》的幾個演員，都表示沒看過《闇黑手機》，就連瑪雅本人也說，她沒看過《闇黑手機》！完全不捧老爸的場！

「也許《闇黑手機3》可以變成《怪奇物語：闇黑手機》。我的意思是，他們應該把我們帶進去那個系列，會讓人非常興奮，說不定我們可以打敗他們。」瑪雅霍克說，她一直希望爸爸、家裡其他成員，可以來客串一下《怪奇物語》，「這是我希望能發生、但沒有發生的，也是唯一讓我覺得遺憾的事。就算是某個畫面裡頭，我爸以《闇黑手機》的擄人怪身分一閃而過，觀眾可能還需要不斷放大才能看得到，那也無所謂，我想那會很棒的。」

她說無論是老爸伊森霍克，還是媽媽鄔瑪舒曼，都很喜歡《怪奇物語》，「在我加入之前，他們就是這部劇的粉絲，也是劇中所有演員的粉絲。所以所以當我得到這份工作時，他們非常非常興奮。」她記得跟媽媽一起收看《怪奇物語4》的時候，鄔瑪舒曼轉頭過來對她說，「妳再也不會這麼可愛了。」

蓋頓馬塔拉（左起）、佐芬恩伍法德、迦勒麥羅林、諾亞許納普，曾經沉迷於桌遊的宅男們，在《怪奇物語5》展開中級的對決，挽救小鎮的命運。（Netflix提供）

至於星二代的身分，瑪雅霍克說最大的特權，就是不必自己親自學習每一個教訓，「我花了一點時間才開始接受他們的建議，但我真的接受了。這非常、非常有幫助。教了我很多，不是關於表演本身，而是關於在片場工作意味著什麼，如何為自己發聲、如何保護自己、如何幫助他人，以及如何支持妳的團隊和社群。我對此非常感激。」

至於從第一季開始就加入《怪奇物語》的娜塔莉亞戴爾（Natalia Dyer），則說拍攝最後一季的感想，就是每個人都活在當下、也盡可能多多交流，「因為很多時候，妳們在場景之間閒晃，又很累 ，但我想這一季每個人都盡可能地嘗試與工作夥伴保持連結。所以我會，說很多有趣的記憶是來自那些幕後時光。」

芬恩伍法德（Finn Wolfhard）則說，參與最後一季的拍攝，當然是一個句號，「對我們許多人來說是成長故事的總結。我很興奮能讓每個人看到它。是的，我絕對感受到來自演員和劇組人員很多的愛，並且一定會想念與大家一起工作的時光。」迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）則說，演了10年的《怪奇物語》，在創造劇中人個性過程中，也漸漸認識了自己，「所以某種程度上，我們的世界融合了。他對朋友的愛、他關懷他人的個性和熱情—為他人而戰勝過為自己。」

但是每一季的《怪奇物語》，有很多的劇情都是發生在晚上，大家都要拍很多的夜戲，迦勒就說這非常挑戰性，「我們有15個小時的白天班，以及17個小時的夜戲，我們透過讓彼此忙碌、開玩笑來保持清醒。我其實盡可能多睡覺！」他說有一段時間，眾人過著「大夜班」的生活：連續幾週只在晚上工作，「所以我們訓練自己白天睡覺，然後晚上工作，白天睡覺。最糟糕的感覺是回家時看到太陽升起。早上六點開車回家很瘋狂，我不會跟大家推薦這樣做。」

