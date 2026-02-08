瑪麗亞凱莉冬奧開幕無酬獻唱！「聲音太完美」遭質疑對嘴 官方發聲了

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

2026年第25屆冬季奧林匹克運動會6日在義大利米蘭登場，首度採用雙聖火模式，開幕典禮即話題不斷。其中，流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出成為亮點之一，不過卻因演出表現過於完美，引發外界質疑是否使用事前錄音對嘴演唱，相關討論隨即在社群平台延燒。

2026年第25屆冬季奧林匹克運動會6日在義大利米蘭登場，流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的演出成為亮點之一。（圖／翻攝自Instagram）

瑪麗亞凱莉當晚獻唱兩首歌曲，其中一首為義大利經典名曲〈Nel blu, dipinto di blu〉，隨後再演唱代表作〈Nothing Is Impossible〉，且未收取任何酬勞。不過，隨著演出畫面曝光，有觀眾指出，開幕式為露天大型場地，氣候與收音條件複雜，聲音卻幾乎沒有任何瑕疵，與現場環境相比顯得「過於完美」，因此開始質疑她可能使用事前錄製的音軌「對嘴」演出。

面對外界疑問，國際奧會與賽會組織委員會隔日回應，稱開幕典禮「全程都有專業錄音與技術配置」，是國際大型典禮的通用安排。主辦單位高層官員拉斯孔（Maria Laura Lascone）並未正面回應是否為即時演唱，僅強調整體舞台呈現相當成功，並表示對瑪麗亞凱莉的參與感到榮幸與高度滿意。

拉斯孔也證實，演出現場確實設有提詞機，主要是協助非母語演唱的藝人順利完成表演，屬於常見的舞台技術支援。國際奧會傳播總監亞當斯（Mark Adams）則補充指出，能在如此重要的國際場合，以非母語演唱本身就值得肯定，並未回應觀眾疑問。

