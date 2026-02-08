瑪麗亞凱莉無酬獻唱「聲音過完美疑對嘴」 冬奧官方回應

瑪麗亞凱莉擔任冬奧開幕典禮演唱嘉賓，由於聲音過於完美遭疑「對嘴」。(圖／達志)

「花蝴蝶」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）獲邀擔任2026年米蘭冬奧開幕典禮演唱嘉賓，演出結束後，不少網友質疑瑪麗亞凱莉疑似唱「對嘴」，面對排山倒海而來的輿論，官方也做出回應。

瑪麗亞凱莉登上米蘭冬奧開幕典禮，先以義大利文演唱經典名曲《Nel blu, dipinto di blu》，接著獻唱代表作《Nothing Is Impossible》，據悉，這場演出沒有收取任何酬勞，演出結束後，許多網友質疑她現場演出聲音過於完美，推測兩首歌都是唱對嘴，播放的聲音應該是事前就先錄製好的音軌。

針對外界諸多質疑，主辦單位高層官員拉斯孔（Maria Laura Lascone）做出回應，他表示開幕典禮全程有「安排錄音」，接著強調這在國際大型典禮上是通行作法，至於瑪麗亞凱莉是否為對嘴獻唱?他表示對於瑪麗亞凱莉參與感到相當榮幸，演出內容相當精采，還特別強調她分文未取，不過對於外界質疑是否「假唱」，並未給出明確說法。

此外，拉斯孔證實現場有用提詞機，主要是為了協助獻唱非母語歌曲的藝人，接著強調這是舞台技術其中一環，國際奧會（IOC）傳播總監亞當斯（Mark Adams）則表示能以非母語演唱的藝人，都必須給予高度肯定。

