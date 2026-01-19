《瑯琊榜》男星遭爆床照！本人回「3字」怒告造謠女網友

娛樂中心／李筱舲報導



中國人氣男星吳磊近日遭一名女網友公開聲稱握有吳磊私密床照，並以每張1萬人民幣的高價意圖兜售，還隔空嗆聲「吳磊你欠我的拿什麼還」。對此，吳磊工作室於18日晚間發聲明嚴斥相關言論為毫無根據的謠言，吳磊本人更親自回覆「不認識」劃清界線。目前吳磊方已正式委請律師蒐證並向法院遞狀提告，強調將透過法律手段追究其法律責任，捍衛清白。





女網「1張4萬」高價兜售知名男星床照！本人親回「3字」工作室硬起來提告

針對謠言，吳磊本人隨即回應「不認識」，與女網友劃清界線。（圖／翻攝自小紅書）

廣告 廣告





吳磊捲入風波，遭女網友點名、高價販售床照

中國男星吳磊近日遭一名微博帳號為「白珊珊」的女網友爆料，稱自己握有吳磊的床照，並以每張1萬人民幣（約新台幣4萬多元）的價格兜售，同時她隔空嗆聲吳磊「欠我的拿什麼還」，她還聲稱自己睡過的男星比先前自稱與多位頂流男星有親密關係的網紅司曉迪還帥。隨著事件延燒，白珊珊原微博帳號隨即遭到官方查封，沒想到她竟開啟分號持續標註吳磊個人帳號，並質疑遭到吳磊檢舉，隨後又在私人群組中改口聲稱「帳號被盜」。試圖推卸法律責任的反覆行徑，讓不少網友直指其行為動機極為可疑。

女網「1張4萬」高價兜售知名男星床照！本人親回「3字」工作室硬起來提告

吳磊工作室於19日發出律師聲明，強調將依法追究責任。（圖／翻攝自小紅書）

吳磊工作室嚴正聲明，強調將依法追究責任

面對惡意誹謗，吳磊工作室於19日下午進一步發布律師聲明，證實已完成截圖取證，並正式向法院提起訴訟。聲明中明確指出：「該網路用戶所發布關於吳磊先生的言論為毫無事實依據的謠言，各平台涉及吳磊先生的不實信息，我方均已委託律師依法完成證據固定，並將堅決通過一切法律途徑追究侵權者責任。」並呼籲各網路用戶、媒體及平台，立即刪除全部虛假內容，停止不實訊息擴散。對於一切詆毀與誹謗，將追究到底，絕不姑息。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：女網「1張4萬」高價兜售《瑯琊榜》男星床照！本人親回「3字」工作室硬起來提告

更多民視新聞報導

精準命中伊朗局勢！他預言2026中共恐「冰川式崩塌」

醫揭「1病毒」噴酒精無效！勤洗手確診風險砍半

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍10多刀 毒兒疑棄凶刀「失聯中」！

