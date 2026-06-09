璀璨七美花火夜 澎警嚴密維安部署

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列入交通部觀光署「臺灣觀光雙年曆」的國際級重點活動、年度觀光盛事「2026澎湖國際海上花火節」之七美場，將於六月十三日在南滬港隆重登場！為確保煙火與無人機燈光秀的完美展演，並全面守護現場觀眾的安全，澎湖縣政府已正式發布相關管制公告。澎湖縣政府警察局望安分局對此高度重視，已於期前完成實地會勘，並規劃出嚴密的維安與交通，為鄉親及遊客營造一個安全、流暢且舒適的賞景環境。

為了讓活動順利進行，望安分局特別提醒參與民眾與業者配合以下四大管制亮點：

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一、陸海全面禁入： 煙火施放期間，嚴禁任何民眾及載客船隻闖入劃定之「煙火管制區」內，以策安全。

二、空域嚴格管制： 現場為無人機展演重要空域。未經依法申請並取得許可之遙控無人機，活動期間一律禁止於場地內起降或飛行。

三、交通動線分流： 警方將針對南滬港周邊重要道路實施交通秩序疏導，請駕駛人遵從執勤員警與義警的指揮，並依規劃停放車輛。

四、安全防護到位： 活動現場已規劃完善的停車空間、人流交通動線，並預留暢通的「緊急疏散與救護路線」，確保突發狀況能即時應變。

望安分局呼籲，美麗的花火夜需要大家共同維護，請前往觀賞的鄉親與遊客務必配合現場執勤員警的引導。提早出門、理性配合，一同享受這場兼具視覺震撼與旅遊安全的七美浪漫煙火之夜。