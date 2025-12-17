璀璨迎新年！新北淡水1314跨河煙火 超強跨年卡司曝

閃耀新北1314跨河煙火。（圖／翻攝自新北市政府網站）





新北市政府「閃耀新北1314跨河煙火」記者會，新北市長侯友宜出席與現場嘉賓一起參與啟動儀式。侯友宜表示，今年跨河煙火自20時26分開始施放，象徵2026年的到來，施放時長達13分14秒則寓意「一生一世」。淡水漁人碼頭「星光舞台」由江振愷terry、林姮均聯手主持，並邀請韓國人氣天后MAMAMOO成員華莎壓軸演出。

淡水漁人碼頭「星光舞台」由韓國人氣天后MAMAMOO成員華莎壓軸演出。（圖／翻攝自華莎IG）

侯友宜表示，這次也特別邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Gro upe F」操刀煙火設計，將施放60種花式、共35,520發煙火，規模為歷年最多。侯友宜說，跨河煙火演出邀請國內超強卡司，活動將自16時30分開始，歡迎民眾提早抵達漫遊淡水、八里欣賞古蹟景色，並於晚上欣賞璀璨煙火度過美好的跨年夜。

淡水漁人碼頭「星光舞台」卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，及壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA華莎。



文化局表示，今年活動橫跨淡水、八里兩岸，包括淡水海關碼頭、漁人碼頭與八里左岸（新北市永續環境教育中心前廣場）規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題活動，讓民眾得以放慢腳步、漫遊古蹟市集、享受夜間煙火。周邊旅宿如福容大飯店淡水漁人碼頭店、將捷金鬱金香酒店與八里福朋喜來登酒店亦提供便利的住宿與觀景選擇。更多活動資訊請上活動官網（https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026）查詢。

