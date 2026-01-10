璞園領航猿隊躍居我國史上最強職籃隊 更換主場到板橋 本季7戰7勝

璞園領航猿隊7戰全勝，陳將双進步幅度驚人。 (潘安彥攝影)

連續雙循環全勝無敵手，林正(左)、譚傑龍兩名本土長人也逐漸獲得重用，搭配陳將双成為第二組替補主力。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】恭喜璞園領航猿隊，今天移師板橋的新主場，依然雄霸PLG，順利取得本季7連勝，以99比91再度擊敗台南獵鷹隊，笑納聯盟第一，也是本季國內雙職籃聯盟唯一全勝不敗之師，甚至是從上世紀至今34年來最強職籃隊。

本季TPBL的衛冕軍國王隊在林書豪主動引退後，戰力大打折，勝率降至四成，排名該聯盟倒數第三，而PLG老牌三連霸的富邦勇士隊也因球員老化，本季完全不是領航猿隊的對手，不僅是三戰全敗，而且差距頗大，富邦勇士隊恐怕連續兩季都會慘遭璞猿領航猿隊毒手，遭璞園領航猿隊連霸聯盟總冠軍。

首次選擇板橋當主場的領航猿隊，今天替補陣容出現明顯變化，兩名身高205公分的中生代長人林正、譚傑龍都獲得重用，被搭配在第二組陪同菜鳥年新秀陳將双搭配上場，控衛陳江双依然繳出火熱手感的75%命中率11分、3籃板、4助攻效率，本土雙塔合力繳出4分4籃板球的成績單，雖然不及對手獵鷹隊陳范柏彥12分3板、謝宗融9分4板亮麗，但領航猿隊主力5人得分上雙，包括李家慷13分含3個三分球、陳將双11分、伯朗16分10板、阿提諾24分13板、葛拉漢12分。

領航猿隊大白阿提諾開啟可愛模式，今天狂摘24分13籃板，EF值高達26，成為領航猿隊穩定主力。 (潘安彥攝影)

