璟宣同框林佑星 復刻神鵰俠侶名場面

璟宣加入三立8點檔《百味人生》演出，時隔10年合體林佑星，勾起觀眾回憶殺，當年2人在《世間情》飾演夫妻，還曾挑戰「神鵰俠侶」橋段，化身台版楊過與小龍女，誇張又荒謬演出成為經典名場面，更被封為「最強迷因組合」。

談到一度掀起風潮的小劇場，林佑星笑說自己其實沒什麼不敢，「編劇敢寫，我就敢演。」璟宣也補充，許多橋段都是即興發揮，像是臨時要玩一場戳鼻孔劇情，他還特別把鼻孔清乾淨，「要不然我才不敢亂戳。」

林佑星和昔日搭檔璟宣整整10年沒合作，他打趣表示：「上次看到她，就是10年前拍外景的時候。頭髮都少了不少，但默契還在，當年大鵰也變老鵰了。」這次再同台，角色設定是「前任重逢」關係，璟宣甚至刻意閃躲林佑星，呈現出「他很愛她、為她付出，但她不領情」的拉扯關係，劇情張力十足，讓他演出相當過癮。