璩美鳳誹謗遠航前副董認罪和解 獲緩刑2年定讞

璩美鳳於2023年10月擔任壹傳媒新聞部總編輯時，曾發表網路新聞，指稱遠東航空前副董事長鄭晴文是「叛賊」、「奸臣」，並暗指鄭的兒子鄭凱仁利用國安局公職背景，對遠航進行背信侵占。鄭晴文、鄭凱仁認為名譽受損提起自訴，一審判璩美鳳3月徒刑得易科罰金，案件上訴後，因璩美鳳與兩人達成和解，台灣高等法院今（28）日改判3月徒刑、緩刑2年定讞。

資深媒體人璩美鳳。（圖／資料畫面）

璩美鳳當時發表的報導內容提及「尤其在遠航的受害事件當中，遠航的叛賊財務長鄭晴文，其子位居國安局的要職，絕對應合理可質疑，鄭之子，是否利用國安局的公職背景，來對遠航進行一系列的背信侵佔等等的罪嫌」、「國安局是否被利用」。報導又指「是否有國家安全局的人員涉嫌其中，也就是：國家安全局的要員涉入，是否危害國家飛航營運安全的巨大影響」，並呼籲「國安局勢必要全面徹查，揪出國安單位的黑鼠，才是真正的自清之道」。

璩美鳳在文章中還指控鄭晴文任職遠航期間「倒行逆施多年」，侵害員工權益及公司發展，並稱其子位居國安局要職，暗指利用公職背景對遠航進行不法操作。鄭晴文、鄭凱仁認為文章內容嚴重損害其人格、名譽及社會評價，因此提起加重誹謗告訴。

璩美鳳起初否認犯行，辯稱曾參考遠東航空前董事長張綱維的告訴狀、起訴書等資料，也向查號台查證鄭晴文的電話但無人接聽，已盡查證義務，且報導內容屬合理評論。璩美鳳並表示，經鄭晴文反應後文章已經下架，也在鄭晴文通知文章內容有疑慮後即將文章下架。

士林地方法院審理後認為，璩美鳳未經合理查證義務，即發文散布不實言論，已損害鄭晴文、鄭凱仁的社會評價，並考量雙方未和解，依加重誹謗罪判璩美鳳3月徒刑，得易科罰金9萬元。案件上訴至高等法院審理，璩美鳳已坦承犯行，並與鄭晴文、鄭凱仁均達成和解，也已給付和解金，高等法院因此改判3月徒刑、緩刑2年，全案定讞。璩美鳳與鄭晴文兩造今日均未到庭聆判，無法得知對判決的看法。

