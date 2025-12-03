環亞集團松機音樂藝文茶會 跨界合作深化交流

環亞集團北亞區總經理張慧君（右三）感謝與三星及海神畫廊合作打造兼具文化與美學的沉浸式體驗。



（記者蘇春瑛攝）

▲環亞集團北亞區總經理張慧君（右三）感謝與三星及海神畫廊合作打造兼具文化與美學的沉浸式體驗。



（記者蘇春瑛攝）

全球機場待客服務領導品牌環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group，PPG）於台北松山機場環亞貴賓室（Plaza Premium Lounge, PPL）「環亞藝空間」舉辦年終音樂藝文茶會，攜手台灣三星電子及海神畫廊，為旅客打造結合藝術、文化與音樂的沉浸式午後雅集。

賓客除了享用精緻茶點與台灣小吃，欣賞林口國中弦樂團公益演出，感受多元藝文氛圍。環亞集團北亞區總經理張慧君表示，「很高興能在松山機場環亞貴賓室，以藝術、音樂交織的形式迎接年末，此次與三星及海神畫廊合作，打造兼具文化深度與美學質感的沉浸式體驗。希望旅客在啟程前，在此空間稍作停留、放慢步調，讓藝術為旅程增添更多意義。」

廣告 廣告

三星電子於現場展示 The Frame Pro 美學 AI 智慧顯示器，首度以電子畫框呈獻合作畫廊作品，並透過抗反光螢幕與Mini LED 技術，提供極致畫質。其內建三星藝術市集，收錄逾四千件國際館藏，並新增二十二件數位藝術作品，展現科技與藝術融合。

「環亞藝空間」推出年終壓軸聯展《福爾摩沙.四季之歌》，由海神畫廊藝術總監胡閔堯策展，邀請吳逸萱、王勁之、蔡宇貞、陳奕龍四位藝術家，以岩彩、油畫及新媒材詮釋台灣四季意象，並展出呂逸凡《花語.綻放》系列，展期自即日起至明（一一五）年七月卅一日，地點在松山機場第一航廈三樓環亞貴賓室，展品可供藏購。