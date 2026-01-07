環保修持點滴入心 暴躁習氣化為柔和

台中68歲的環保志工「廖碧雲」，以前聲色不柔和，脾氣上來還會摔東西，做環保後慢慢有了改變。三年前她意外骨折受傷，躺在家裡三多月，深知健康的重要，現在每天的生活重心是到潭子環保站做環保，天天一早七點報到，下午就到菜園種菜，種菜義賣捐款，歡喜自在過每一天。

處理寶特瓶，動作流利又迅速，68歲的廖碧雲做環保十多年，對環保站的每個區塊都很熟悉。

「每天做每天做就流利，我以前是上班，禮拜六日就來，現在沒上班，現在就每天來。」

退休這四、五年，廖碧雲把環保站當成公司，固定七點來報到，三年前她在家裡跌倒受傷，右腳骨折躺在床上三個月。

環保志工 廖碧雲：「要趕快好，趕快來做，(怎麼說) 我做習慣了，這裡又能聊天，大家都好相處。」

還沒做環保前，廖碧雲脾氣不好，聲色不柔和。

環保志工 廖碧雲：「以前脾氣發起來，我東西會拿起來摔，不管什麼，我會拿起來摔。」

環保志工 陳淑嬈：「以前就是也比較大嗓門，脾氣急，現在有時候，我們跟她說，不要急不要急，她就會慢慢的，脾氣不會馬上發起來。」

因為環保和聽上人的法，廖碧雲聲色變柔和，也更積極付出，平日固定種菜義賣，即使在大太陽底下除草也沒喊過累。

環保志工 廖碧雲：「我們沒有那麼多錢可以捐，我們用力氣去做。」

除了地瓜葉、有高麗菜、四季豆，還有好幾樣水果，菜園裡豐盛的農作物，全是為了義賣而種植，代表的是無限的愛。

