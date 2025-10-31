環保修為化習氣 善解包容滿滿福氣

身為家庭主婦57歲「劉麗美」，10多年前因帶婆婆到慈濟大寮共修處參與長照據點上課，獲邀到環保站做回收，沒想到這一做做出了興趣，過程中也參與慈濟活動，開始聆聽上人法語，才將原本暴躁愛罵人的惡習改掉，現今是人見人歡喜的快樂志工。

「師姊先幫我夾一包好嗎。」

操作吊掛機相當熟練的劉麗美，投入環保已經10多年。

環保志工 劉麗美：「我帶我婆婆來長照，看後面有做環保就過來做看看。」

環保志工 簡蕭春桂：「她也是很能幹 很會做事，環保幹事如果不在這裡，工作都是她分攤比較多。」

慈濟志工 戴得憲：「滿付出的 都來塑膠袋區域，每天都有來 也幫助環保幹事，分攤一些事情。」

身為家庭主婦的劉麗美，原本總看別人不順眼、經常與人起口角，投入環保回收、參與慈濟活動後才逐漸收斂壞脾氣。

環保志工 劉麗美：「來做環保 脾氣比較好了，聽上人開示，比較不會罵人家了。」

慈濟志工 陳海齊：「她不是早上做(環保)而已，她是上午 下午的，身體好又強壯 有力量 耐操。」

日日做環保的劉麗美，從環保回收中學會了知足、感恩、善解與包容，現今是快樂志工。

