環保先鋒做到最後 七旬媽的踏實日常

76歲的慈濟志工陳阿蟬，把做環保當成日常休閒，不論晴天或下雨，天天到花蓮美崙環保站報到。十坪左右的空間，就是她修行的道場，除了自己做，她也帶著全家祖孫三代一起做，充滿正能量的她，看到回收物被整理得乾乾淨淨，就是她最大的快樂，也是她持續付出的動力。

一條護腰、一雙手套，76歲的陳阿蟬，不管晴天還是下雨，天天到美崙環保站報到。 「這個割開，這樣就好了，比較不會占空間啦。」

俐落地拆開紙箱、分類堆好，十坪左右的空間，是她修行的道場。「阿媽 電器要放哪。」

慈濟志工陳阿蟬：「要做這個(環保)沒那麼快啦，慢慢教 這個也教一 兩年了。」

不只自己做，還要接引家人進來做，女兒、孫女，利用假日來幫忙，培訓中的小女兒，深受她的影響。陳阿蟬女兒孫珮菁：「做居服的工作的話，都會遇到很多不同的人，遇到的那個心事，也都是很多不一樣的，想到媽媽就是堅持地在做一樣事情，會讓我覺得，我應該也要繼續堅持一份工作。」

慈濟志工陳阿蟬：「來來來 快來 (你現在在哪)，我在環保站啊，今天很感恩你，你還來幫我做 讚讚讚。」

農曆年前，回收爆量，陳阿蟬拍照上傳群組，呼叫支援。 慈濟志工陳阿蟬：「我如果來做環保，我都會把照片PO出去，PO出去 他們如果有來，有來沒來都沒關係，我都會做，我如果做到像這樣完了，我就PO說 完工了。」

慈濟志工張美蘭：「大部分時間都是她一個人在這邊做，不管有多少，她就是會把它做完，她非常的有心，所以我覺得滿感動的。」

68歲受證，一頭栽入環保站，陳阿蟬持續用正能量，感染周遭的人，為何能夠日復一日的堅持，她說。慈濟志工陳阿蟬：「我如果看做乾淨了，我就很高興，自己很高興，好 明天繼續加油。」

