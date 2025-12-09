環保公司疑涉詐吸金 股民怒女董座獲不起訴

彰化縣 / 綜合報導

彰濱工業區1家環保公司爆發股東投資糾紛，有民眾看準這家公司已取得試營運許可，還宣稱可處理高量的廢棄物，把錢拿去投資入股後，但運作量能卻跟實際情況差很多，害他們賠了不少錢，儘管廠長涉嫌數據造假，已經被起訴，但捲入糾紛的蔡姓董事長卻獲不起訴，引發股東們不滿。

工廠廠房的紅色大門關了起來，警衛室裡面沒有人值班，從遠處稍微有聽到機器運作的聲音，記者等了好一會才看到1名工作人員，在廠房裡面走動，這裡是彰化線西鄉，位於彰濱工業區的1家環保公司。

民眾看準這家公司有試營運許可，也相信廢棄物處理的量能，把錢拿去投資認購股份，但這家環保公司能處理的量能，跟實際情況差很多，害投資入股的民眾賠了不少錢，雙方在投資上是不是發生糾紛，記者實地到環保公司查證。

環保工廠人員VS.記者說：「這我不曉得，不過我會轉達給主管，公司都正常營運嗎，每天都有處理東西(廢棄物)啊。」廠長在廢棄物量能的數據涉嫌造假，已經被地檢署起訴，這家環保公司，從事塑膠輪胎廢棄物熱裂解，蔡姓董事長跟股東發生投資糾紛，獲得不起訴處分。

鄉長透露， 蔡姓董事長 平常熱心公益，除了資助弱勢團體還出錢認養維護路燈，他得知這個消息也很驚訝，彰化縣線西鄉鄉長蘇韋峻說：「我很久沒看到老闆娘，都看到他們總經理，當然聽到這個消息，很錯愕沒錯啊。」

投資人怕血本無歸，他們還認為現場作業情況，環保局只有看監視器畫面，沒有到現場稽查，環保局出面駁斥，彰化縣環保局副局長黃維祥說：「1月8號，就有人派人去，在試運轉過程中的查核，當天會查核它整個製程的運作狀況，它原物料的情況，記錄它相關參數的運作的紀錄。」

環保局強調經過查驗，熱裂解爐具的操作量能都有達到八成以上，整體運作與試車的資料，都有符合相關的規定，但這個試營運的申請是好幾年之前，現在已經停止運作，如果雙方有相關爭議就交由司法解決。

