環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...
論壇中心／綜合報導
台中爆發非洲豬瘟，市府廚餘管理荒腔走板，環保局卻被揪出從環保基金、編列117萬明年要前往德國考察。民進黨台中市議員周永鴻質疑，環保局過去3年去了義大利、韓國、美國、日本、新加坡，今年還要去紐西蘭，明年用環保基金「小金庫」編117萬去畢業旅行?
周永鴻在《台灣向前行》節目中質疑，台中市環保局過去3年出國考察就花了178萬，今年還編117萬，難道是因為明年是盧市府連任第4年了，市府官員要畢業了，所以要辦畢業旅行嗎？環保局好意思另外用一個「小金庫」編117萬要出國？ 周永鴻痛批，環保基金淪小金庫，把這個應該改善設備的預算拿去出國考察？台中市環保局是很績優的嗎？
周永鴻表示，這一段期間，台中的民意代表、養殖業者遇到外縣市的朋友都深感抱歉，卻沒聽見台中市長盧秀燕致歉，農業局長、環保局長也不會感到抱歉，都說是「中央沒有指示」，市長盧秀燕跟市府局處首長都不覺得羞愧嗎？
原文出處：向前行(影)／環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...
