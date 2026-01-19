環保小局長淨零出任務 培育校園永續即戰力

藉由案例說明如何建物能效揭露及減碳效益

在八里區公所體驗綠建築節能設計，並現場操作建築能效EUI計算

學習博物館如何進行永續治理盤點、訂定行動目標，小局長們見證了文化機構如何發揮社會影響力，達成環境與文化的雙重永續目標

新北市第十三屆「環保小局長」展開《淨零出任務》系列課程，本次課程結合文化與環境教育場域，透過實地走讀、案例導覽與操作體驗，引導孩子以生活化方式理解淨零概念，培養將永續理念轉化為行動的能力。環保局簡任技正李俊毅表示，極端氣候已是全球共識的嚴峻挑戰，淨零轉型需要長時間推動，透過「環保小局長」計畫，期許小局長從小具備淨零素養，未來成為新北淨零的推手。

第1堂課「惜食手作課程」，在「1919食物銀行臺北倉儲」展開，小局長們深入了解食材如何被收集、分類和存放，進而分配給需要的人，深化聯合國永續發展目標中的消除貧窮和終止飢餓的認識。在手作環節中，小局長將外觀欠佳的「格外品」或即期食材，發揮創意轉化為惜食料理，實踐「再分配、再加值、再利用」的精神。課程中更介紹了循環經濟中的環保奇兵—「黑水虻」，讓孩子了解這類腐食性昆蟲如何將廚餘轉化為有機肥及飼料，在資源循環中扮演的重要角色。

第2堂課「E起向前淨」從住商、交通與工業三大面向切入，引導小局長理解城市邁向淨零所需的整體策略，小局長們前往八里區公所體驗綠建築節能設計，並現場操作建築能效EUI計算，同時安排案例說明運具電動化如何降低污染與溫室氣體排放，並讓孩子理解碳盤查與減碳行動的基本邏輯；在工業淨零方面，安排參訪晉瑜企業，觀察工業能源汰換與脫煤轉型，課程中也談到了碳盤查，學會理解平常學習的校園，同樣可依據「找出碳排放源—減量行動—成效」的架構，建立適用於自己的校園碳盤查與減碳實踐方式。

第3堂課「博物館的永續行動課」則走入新北市十三行博物館，該館為新北市首座發布永續白皮書，並兼具環境教育功能的考古博物館，小局長步入15公尺長的沉浸式海底隧道，參與「湛藍十三：水下考古永續傳承」課程，認識科技工具如何守護遭氣候變遷威脅的水下文化資產，透過學習博物館如何進行永續治理盤點、訂定行動目標，小局長們見證了文化機構如何發揮社會影響力，達成環境與文化的雙重永續目標。