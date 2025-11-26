環保少女染綠大運河！遭禁止進入威尼斯48h

▲瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）與數十名環保活動人士在義大利威尼斯大運河傾倒染料，將整條河都染成螢光綠色。（圖／翻攝自Instagram／rajicolombo）

[NOWnews今日新聞] 瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）先前才因試圖闖入加薩被以色列關押數日後獲釋，近日又與數十名環保活動人士在義大利威尼斯大運河傾倒染料，將整條河都染成螢光綠色，但也因此遭義大利禁止進入威尼斯48小時，並罰款172美元。

據紐約郵報報導，「環保少女」童貝里與數十名激進環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）22日在威尼斯大運河傾倒染料，將整條河流染成刺眼的螢光綠色。

廣告 廣告

這次破壞行為有可能對備受喜愛的聯合國教科文組織世界遺產造成永久性的損害，這也是該環保活動組織為抗議氣候變遷而採取的最新行動，特別是抗議意大利反對在周五於巴西舉行的COP30峰會上達成的協議中納入對化石燃料的限制。

▲瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）與數十名環保活動人士在義大利威尼斯大運河傾倒染料，將整條河都染成螢光綠色。（圖／翻攝自Instagram／rajicolombo）

該組織表示，他們還在義大利10個城市的湖泊、運河、河流和噴泉中傾倒染料，他們認為這樣做會以某種方式引起人們對他們所謂的「氣候崩潰的巨大影響」的關注。

在染綠大運河後，該組織在橫跨運河的知名景點里阿爾托橋（Ponte di Rialto）上掛起「停止生態滅絕」的布條，並身穿紅色斗篷快閃穿過遊客和人群。

義大利官員對童貝里和其他35名同夥，處以48小時禁止進入威尼斯，以及僅172美元（約新台幣5395元）的罰款，以懲罰他們毫無意義的滑稽行為，並斥責他們「對我們的城市、它的歷史和它的脆弱性不敬」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美總統特使與俄高官通話曝！教蒲亭「哄川普1招」推和平方案

爬電線竿逃生！泰國南部歷史性洪災 災民被逼到屋頂無處逃

北海道捕獲380公斤巨型棕熊！疑曾推倒陷阱 大到獵人喊罕見