「環保少女」抗議行動染綠運河！義大利政府氣炸下令禁入威尼斯

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）因參與將威尼斯大運河染成綠色的抗議活動，而遭到暫時禁止進入威尼斯。根據報導，22歲的童貝里與環保組織「反抗滅絕」成員一同在威尼斯代表性水道中傾倒染料，進行氣候變遷抗議行動，因此被處以48小時禁令及172美元（約5391元新台幣）罰款。

瑞典環保少女童貝里。（圖／美聯社）

當地時間11月22日，「反抗滅絕」組織（Extinction Rebellion）在威尼斯大運河進行了一場引人注目的抗議活動。活動人士將一種無毒示蹤劑倒入運河中，使水面呈現鮮亮的綠色。同時，抗議者在著名的里亞托橋上懸掛了一條寫有「停止生態滅絕」的橫幅，成員穿戴紅色面紗穿梭於遊客之間。

據「反抗滅絕」組織表示，除威尼斯外，義大利其他城市如米蘭、巴勒莫和波隆那的水道和噴泉也進行了類似的染料抗議。據悉這些行動是為了抗議聯合國全球氣候大會COP30代表們達成的最終協議，這些協議被認為不夠有力。

威尼託大區區長扎亞（Luca Zaia）對此次抗議活動表達了強烈譴責，認為這是「傷害」威尼斯的行為。「破壞行為並不能保護環境，」扎亞在Instagram上用義大利語寫道，「這些行為會破壞威尼斯，需要進行修復工作，而且自相矛盾的是，還會造成污染。」

近年來，環保人士越來越頻繁地採用破壞公物的方式進行氣候抗議。2022年夏季，抗議者曾在倫敦國家美術館將番茄湯潑向梵高的《向日葵》，並在德國波茨坦巴貝里尼博物館將薯泥潑向莫內的畫作。同年，氣候活動人士還將自己的雙手黏在荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館著名的《戴珍珠耳環的少女》畫作上。

