台中環保局動員宣傳野餐日 江肇國：誰載廚餘？局長嗎？
論壇中心/綜合報導
台中爆發非洲豬瘟，近日又爆出許多廚餘回收問題，讓清潔隊員忙得焦頭爛額。對此，民進黨台中市議員江肇國指出，清潔員們為收受廚餘沒日沒夜加班，還要配合盧市府高層11月2日的野餐日活動宣傳政策，此舉根本糟蹋基層人員，更質疑「防疫工作誰做？環保局長去載廚餘嗎」？
江肇國在《台灣向前行》節目中直指，11月2日盧市府要把環保局「整整四個區隊」派到公園裡面去教大家舊衣回收、木頭再利用，做一些遊戲、環保的宣傳，在這個防疫視同作戰的時候，還要把清潔隊員的假日、加班日拿來配合市府大型宣傳活動，劃錯重點、「難道市府沒有一個人腦袋是清楚的嗎」？江肇國也認為，日前防疫工作已經忙得不可開交，中市府應該立即停辦活動。
同時間國民黨團卻提案譴責卓榮泰「大罷免釀非洲豬瘟」，資深媒體人邱明玉忍不住罵「真的臉很不要！」，直呼「真是荒天下之大謬」！當初大罷免盧秀燕還請假三天參與反罷活動，「如今為何獨獨就台中出現破口」？國民黨怎麼還有臉提譴責案？
原文出處：向前行(影)／台中環保局「動員4區隊」宣傳野餐日 江肇國：誰載廚餘？局長嗎？
