環保局垃圾車「閃車失控」撞擊瞬間曝！台64高架連環撞3車

新北環保局回收車位閃避車輛，不慎造成3車連環撞。翻攝畫面

新北市五股區台64線成子寮匝道出口前，11日傍晚發生一起連環車禍，新北市環保局三重清潔隊一輛回收車，行經新莊閘道上台64、前往八里焚化廠途中，疑因閃避變換車道的自小客車，失控擦撞另外2輛轎車，造成共3車毀損，所幸無員傷亡。

這起交通事故發生在上週（11日）17時許，地點位於新北市五股區台64線成子寮匝道出口前。警方接獲報案後，立即派遣成州派出所及交通分隊到場處理，並進行交通管制，避免發生二次事故。

經初步了解，環保回收車由35歲郭姓男子駕駛，行駛途中為閃避47歲謝姓女子所駕駛、突然向左變換車道的白色自小客車，方向盤急向右打，先後擦撞50歲劉姓女子及52歲韓姓男子所駕駛的自小客車，連原本變換車道的白色轎車也遭到波及。

從垃圾車行車紀錄器畫面可見，白色轎車突向左切入車道，回收車駕駛閃避不及，瞬間偏移車道，撞上位於中間車道的兩輛轎車，畫面相當驚險。

警方表示，事故造成多輛車輛毀損，其中劉姓女子自述有受傷情形，但未在現場就醫，事後自行前往醫院檢查，4名駕駛經酒測，酒測值均為0。至於確切肇事責任與事故原因，仍待進一步調查釐清。



