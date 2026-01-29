環保局尾牙摸彩活動 多次連號中獎引起現場譁然

台中市 / 綜合報導

台中市環保局舉行員工尾牙餐會，並提供摸彩活動，卻發生摸彩時，連號中獎的情況，甚至還有同一區清潔隊員，5人同時中獎，由於摸彩箱裡共有3100多張摸彩券，出現連號中獎的機率實在太低，也引發內部員工質疑，環保局澄清，因為各清潔隊是分批投入摸彩券，在抽獎前沒有充分攪拌，而且一次抓取太多張，才會出現連號中獎，他們在提醒抽獎貴賓「一次抽一張」之後，就沒再出現連號中獎的情形。

台中市環保局慰勞員工，舉行年終尾牙聚餐，現場還有摸彩活動，現場貴賓也幫忙抽出幸運中獎人，不過。活動主持人說：「2220太平，2219太平，2218太平。」

連續3個中獎號碼連號，現場一片譁然，而接下來更誇張。活動主持人說：「578東南，577東南，576東南。」5個中獎號碼，都是來自同一個清潔分隊，而且幾乎連號，摸彩箱裡有超過3100張摸彩券，竟然連續出現連號中獎，民眾覺得，太不可能了。

記者VS.民眾說：「我是沒有看過人家抽獎連號，(而且3千多張連號機率真的很低)，嗯，(這個機率高嗎)，很低啊，對，就是有問題啊。」影片在網路引發議論，環保局趕緊澄清，各區清潔隊是分批投入摸彩券，而貴賓在抽獎前沒有攪拌，為了加快流程，一次抓取好幾張，才會出現中獎連號的情況，經過現場提醒「一次抽一張」之後，就沒再出現中獎連號，法界人士認為，中獎機率大家都一樣，為了公平起見，建議現場要有公證人。

律師林瓊嘉說：「沒有第三方驗證，如果產生弊案，可能會涉及到刑法的，詐欺或貪汙罪嫌。」環保局說，摸彩只是內部員工娛樂，因此沒有律師在場見證，但連續出現中獎連號，又沒有公證人在場見證，也讓其他沒中獎的人，心裡犯嘀咕。

