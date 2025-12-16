環保局已啟動應變並請縣民做好自身健康防護

[Newtalk新聞] 今(16)日冷空氣減弱，天氣晴朗穩定，不過氣象專家吳德榮指出，明後天東側水氣會逐漸變多，北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，19、20日中高雲、從南海逐漸北上，全台雨區擴大，雨勢會更明顯；21日另一波「東北季風」南下，22日迎風面轉乾、天氣漸好轉。 吳德榮指出，昨晨海上的「雲街」，因冷空氣減弱，今晨已轉變為「閉合胞」。根據最新歐洲預報顯示，今日持續晴朗穩定；冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫為：北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度、東部11至27度。 不過明後天東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，但西半部仍然晴朗，白天北舒適南微熱、早晚涼；19日有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；20日雲層增厚、降雨有增多、機率有提高的趨勢；各地白天舒適、早晚偏涼。 21日另一波「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；22日迎風面轉乾、天氣漸好轉。查看原文更多Newtal

新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發起對話