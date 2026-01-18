環保局推機車E化定檢 逾4成響應

南市環保局推機車E化定檢逾四成響應，也籲請車主應按時驗車免受罰。（記者李嘉祥攝）

▲南市環保局推機車E化定檢逾四成響應，也籲請車主應按時驗車免受罰。（記者李嘉祥攝）

為落實減碳，機車定檢通知自今年起全面E化無紙化，臺南市機車設籍數約九十七萬輛，其中約四十三萬名車主已響應E化定檢通知；為提升空氣品質，環保局亦加強列管逾期未定檢機車，去年開出近四千張罰單，籲請車主務必於機車發照月份前後一個月內完成定檢以免受罰。

環保局代理局長許仁澤表示，依規定機車出廠滿五年且未向監理機關申請報廢或暫停使用者，每年需進行排氣檢驗，逾期未檢驗者先處五百元罰鍰並限期改善，逾應檢驗日起六個月仍未檢驗者再處三千元罰鍰，若仍未改善就會移請公路監理機關註銷牌照。

許仁澤代理局長指出，考量長輩使用習慣，環保局提供可綁定親屬手機服務，每支手機可綁五台車，除透過定檢站提供提醒貼紙讓車主張貼於儀表板或置物箱，另也透過定檢站教育訓練、圖卡與垃圾車廣播等多元方式推廣E化通知系統，車輛屆應定檢月份會以簡訊通知車主到檢，貼心便利兼顧環保效益。