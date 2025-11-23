環保局特展引領市民看見永續新想像

「iF300+1 府城建城三百年昔年今年來年」特展，透過互動展示認識台南日常淨零行動的連結。（環保局提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市政府環保局首次攜手iF300辦公室、台南市美術館及文化資產管理處，以跨單位合作展現城市文化與永續理念的結合，即日起推出iF300+1府城建城三百年「昔年今年來年」特展。展覽自即日起至十二月十四日於南美館一館二樓BCDEF展間展出，已正式開幕，邀請市民透過歷史脈絡與現代環保行動的交會，重新理解台南邁向淨零的城市關鍵。

展區以多元視覺裝置呈現府城三百年城市記憶與永續願景。（環保局提供）

本次展覽以三百年城市發展為主軸，串連文化、歷史、藝術、環保與社群五大視角，最具特色的是以「環保生活」為核心打造的互動體驗區。展名中的「+1」象徵每一位市民的力量，觀眾可從交通、飲食、購物等日常行為切入，透過情境式操作理解自己的生活與碳排放之間的連結，並思考可立即落實的小小改變。

展區同時設置「我的城市願景牆」，民眾可寫下對未來台南的永續期待。環保局指出，這些集體心聲不僅是展覽的一部分，也將成為未來城市政策與教育推廣的重要參考資料。

環保局長許仁澤表示，淨零不是遙不可及的願景，而是來自日常選擇的累積。少開車、使用環保杯、購買在地食材，都是推動城市前進的+1 行動。iF300+1象徵台南在三百年後邁向下一段永續旅程，希望市民把握展期，一同在歷史與未來的交會中，找到屬於自己的淨零步伐。