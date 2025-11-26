環保局長議會挨轟喊這句 連盧秀燕都笑了

▲台中市新任環保局長吳盛忠強調「中華民國沒有比我更清楚的人」，質詢中的市議員江肇國表情擠成一個囧字。（圖／台中市政府提供，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕因非洲豬瘟事件聲望重挫，還折損3名局處長，前台中市環保局長吳盛忠臨危授命，19日上任第2天就到市議會備詢、天天接受砲火洗禮，答詢時還常搶不到說話機會。今天民進黨江肇國批評他「什麼都不清不楚，卻把話說得很滿」，吳盛忠忍不住回嗆「中華民國沒有比我更清楚的人了啦！唉呀！」全場包括盧秀燕都笑出來，他再霸氣強調「我清楚的是技術，我是化工高考狀元，就是為解決問題才來」。

廣告 廣告

台中市文山焚化爐前天傍晚因廚餘含水量過多，導致停擺一小時，揭發此事的市議員江肇國今（26）日質詢時，批評台中市廚餘焚化比例超過12%，比其他縣市高，大肚區還有養豬業者被拍到偷用廚餘養豬，市府卻拿不出具體作法，環保局長吳盛忠只說一句「等著瞧」！他開酸「我欣賞你的魄力啦，話講得那麼滿」，此時吳盛忠反駁「我就來一個禮拜多而已啊！都沒有給我講的機會」。

江肇國問「怎麼沒給你講？是你什麼都不清不楚」。吳盛忠像被戳到痛點，激動地說「我哪裡不清不楚？中華民國沒有比我更清楚的人啦！唉呀！」包括盧秀燕在內的多位官員聽到都笑了，江肇國先是出現囧字臉，接著笑到忍不住鼓掌，還喝了一口茶緩緩氣。吳盛忠抓到空檔連忙補充「真的啦！我有把握啦！」江肇國憋笑問「我問你的數字沒有一個答得出來，然後告訴我，中華民國沒有比你更清楚的人？」

吳盛忠答「我清楚的是技術！我是化工高考狀元啦！」江肇國轉向還沒笑完的盧秀燕調侃「市長你用對人耶！這個人才耶！」吳盛忠再說「真的啦！我就是為解決問題才來。」此時全場再度爆出笑聲。

吳盛忠是成大化工碩士，曾任環保署水保、空品、廢管處長及督察總隊長，並在郝龍斌、蔣萬安主政時擔任北市府環保局長。去年在深坑大火臭味案中，表示做不出為自保懲處同仁的事，「瀟灑走一回」辭去北市環保局長。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／台中救了全台灣！盧秀燕曝他有功卻丟官：處長盡信豬農父子

2028震撼彈！吳子嘉爆盧秀燕「恐無意願參選」：因2大事件重傷

影／砲火掃到自家人！盧秀燕：若沒台中通報、豬瘟和毒蛋蔓延全國