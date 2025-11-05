環保局頒發金質公廁獎 新北88單位、21位清潔人員獲表揚

248251105a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

走進乾淨明亮、舒適友善的公廁，是展現城市溫度與文明細膩度的重要指標。為感謝各公廁管理單位與清潔人員長期維護如廁環境，新北市環保局昨（4）日舉辦「114年公廁金質獎」頒獎典禮。副局長陳美玲親自表揚80處金質公廁、8處永續公廁及21位績優清潔人員，肯定大家為打造乾淨、舒適、友善的如廁空間所付出的努力與用心。

陳美玲表示，公廁是城市中最基礎的公共設施，也是最能展現城市文明的細節，新北市長期重視公廁環境提升，透過定期巡檢、評鑑分級、健檢輔導及金質獎評選等多元機制，全面優化整體品質。目前全市特優級公廁比例已達91.5%，這項成果的關鍵在於各公廁管理單位的積極投入與持續維護，從清潔頻率、分區整理、督導管理到智慧巡檢，每一個細節都體現專業與實踐。

環保局說明，今年「公廁金質獎」考量公廁類型與使用性質的多樣性，分為8個組別進行評選，包括公共服務組、人文社服組、觀光遊憩組、交通運輸組（一組及二組）、行車補給組、生活消費組及友善綜合組，共計362個管理單位參與。其中交通運輸一組與行車補給組報名最為踴躍，經評審預警式與突擊式考評後，最終選出80處公廁榮獲「金質獎」、21位清潔人員獲績優表揚，另有8處公廁因廁齡逾30年仍維持高整潔度，獲頒「永續公廁模範獎」。

本次評選中，多處公廁以創新設計及用心維護脫穎而出。三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題並設天窗引入自然光，打造明亮乾爽的使用環境；新莊龍鳳公園公廁設有8間獨立廁間，包含親子及性別友善設施，並取得性別友善廁所標章。林口車容坊文化二路加油站則以每小時清潔檢查1次的高強度頻率，連續7年獲金質獎；交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處行政中心公廁則導入感測器智慧管理系統，透過監測人流與物資用量提升管理效率。

環保局強調，市民與遊客對一座城市的第一印象，往往從一間公廁開始。未來將持續以「乾淨舒適、性別友善、智慧管理」3大方向推動公廁品質提升，並呼籲各管理單位與使用者共同維護，讓新北的每一座公廁都能展現整潔、貼心與城市的溫度。

照片來源：新北市政府環保局提供

