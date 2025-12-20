環保局食安戰隊桌遊 把食安變好玩

南市環保局推出「食安戰隊」桌遊，並與永康國小合作舉辦食安戰隊體驗，讓學童在遊戲中培養正確食安觀念。（記者李嘉祥攝）

為讓學童從小建立正確食品安全觀念，臺南市政府環保局彙整歷年食安源頭盤查成果，以市面常見的十六種非法或不當食品添加物化身「食安怪獸」，設計寓教於樂的「食安戰隊」桌遊，讓孩子在闖關打怪過程中了解添加物為何不能亂吃，在遊戲中培養正確食安觀念。

南市環保局與永康國小合作舉辦「食安戰隊」體驗活動，小朋友化身英勇的「食安戰士」，與隊友組隊挑戰怪獸，包括假冒奶粉的「奶粉怪獸」三聚氰胺、延長保存卻傷身的「防腐怪獸」甲醛次硫酸氫鈉，以及讓食物變Q彈的「保水怪（Q彈邪派）」順丁烯二酸等，讓孩童在遊戲中理解添加物過量的危害，破解吃進嘴裡的隱形危機。

環保局代理局長許仁澤表示，食安源頭管理已逐步降低非法添加物使用，環保局透過桌遊將查核成果化為貼近生活的教育素材，未來將搭配食安宣導活動推廣至更多學校與社區，讓全民提升自我保護力。