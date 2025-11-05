環保局、中教大師生攜手淨街

為推廣「煙蒂不落地」觀念，台中市政府環保局日前與台中教育大學白子易教授合作，號召十六個科系近百位同學一同淨街撿煙蒂，短短四十五分鐘在台中教育大學及中華夜市周邊道路等處撿拾出煙蒂一‧八公斤（估計約有四四八○根煙蒂），呼籲民眾勿隨意亂丟煙蒂，一起讓街道更乾淨美麗。（見圖）

台中教育大學白教授說，亂丟煙蒂雖然是個人行為，卻成為全民共同承擔的巨大環境負擔；藉由與環保局合辦煙蒂撿拾活動，讓這些即將為人師表的學生們能實際參與環境行動，親身體會到煙蒂對於環境的傷害，並將煙蒂的危害傳達給身邊有抽菸的家人、朋友知道，未來進一步深植於教學內容，透過從小扎根的環境教育，培養下一代正確的環境倫理與永續思維，共同守護環境品質。

廣告 廣告

參加淨街活動的鍾同學說，很開心能參與這次撿煙蒂的活動，讓她有很深刻的體悟，原來生活中「隨手一丟」的行為，竟累積出如此驚人的煙蒂數量，她認為環保不僅是撿拾煙蒂或垃圾，更應該由生活中做改變，同時也會主動告知身邊會抽菸的人，不要亂丟煙蒂，如果可以戒菸最好！

環保局表示，香菸濾嘴是需要十年以上才能被分解的塑膠垃圾，積極改善煙蒂污染問題。如經查獲隨地亂丟煙蒂行為，依廢棄物清理法規定最高可處新台幣六千元罰鍰，呼籲癮君子勿以身試法，避免破壞環境又傷了荷包及自身健康。