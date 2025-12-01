環保巧思守護地球 臺南慈中環保站服務學習

每一處站點都有師姑、師伯及環保菩薩的陪伴，引導學生環保回收分類的每一個小步驟。_

臺南慈濟中學高中一年級六個班共計199位師生，於11月底期中考結束的周末，前往臺南仁德及高雄正意環保站。帶著考完試輕鬆又雀躍的心情，展開一個上午的環保服務學習之旅。

時隔多年，臺南慈中的師生再訪正意環保站，一下車學生們紛紛驚呼：「哇！這裡是植物園吧！」從綠意盎然、林蔭茂盛如公園的外觀看來，一點都不像既定印象中的環保站，這裡是社區的幸福地景，也是志工們的愛心基地。

學生把握分秒做回收分類。

王銘賢師伯跟學生分享道，正意環保站是以證嚴法師的精神設計，要讓來的人感受到彷若靜思精舍般的親切法喜；仁德環保站楊惠芳師姑的靜態解說課程，配合時事和新聞帶著學生理解：「我們每一個選擇，都能讓地球喘口氣。」

導師亦不落人後，身體力行做學生榜樣。

分站實作開始，在綜合分類區，曾去過其他慈濟環保教育站的高一和氣廖同學，很快就發現正意環保站的一項貼心設計──架高的鐵架將大量綜合回收物架高離地面，並隨著回收分類的動作，上層的回收物會自動往下沉。廖同學發現這樣的設計，可以使上了年紀的師姑、師伯和環保菩薩不必一直彎著腰做分類，避免腰酸背痛的傷害。

學生發現架高的綜合回收設計，減少腰酸背痛的貼心設計。

同樣貼心的設計還有茂興爺爺輕軌，電動行駛在環保鐵道上的分類車，讓人不用搬得滿身大汗，不用電動而用人力推著前行亦是省力，學生們推著茂興爺爺輕軌，將整理好的回收物一站一站下車，正意環保站的每一處都是善念化作的智慧。

學生們推著茂興爺爺輕軌，聽著銘賢師伯解說，將整理好的回收物一站一站下車。

仁德環保站的拆解區是學生感到最舒壓的站別，在拆寶特瓶環時，學生們也第一次親身感受原來倒空瓶身、清潔源頭這麼重要！塑膠分類看似簡單卻大有學問，修剪、折整、分類，每一個動作都需要耐心，好在每一處站點都有師姑、師伯及環保菩薩的陪伴，引導學生環保回收分類的每一個小步驟，一同為守護地球盡心盡力。

仁德環保站的拆解區是學生感到最舒壓的站別。

這一趟高一服務學習實作課程，學生們實際走入環保站實作學習，更感受到如同一家人的慈濟師姑、師伯以「回家」的心意款待大家，不僅收穫知識，更溫暖了身心。期待學生們將所學落實於日常生活，成為更好的地球公民。

師姑、師伯以「回家」的心意款待學生，孩子們不僅收穫知識，更溫暖了身心。

撰文／林育吟、林曉瑩；攝影／林育吟、蔡憶琦