環保志工群英會 宜蘭奪4大獎

宜蘭縣在全國環保志（義）工群英會拿下三特優一優等。（宜蘭縣環保局提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

全國環保志（義）工群英會一日在雲林縣登場，全台逾二千名環保志工參與。環境部長彭啟明感謝志（義）工擔任環境部的分身，共同努力環境永續。

環境部及雲林縣政府在縣立體育館，舉行一一四年全國環保志（義）工群英會，並且表揚各縣市推薦的三十四名模範環境教育志工。

今年競賽項目共計四項，包括環保金頭腦、資源灌籃高手、資源分類王及清掃接力賽，在競賽過程中以環境知識問答進行互動，達到寓教於樂的目的，並讓志（義）工發揮團隊合作精神及環保知識與技能。宜蘭縣代表隊分別在「環保金頭腦」獲特優、「資源分類王」特優、「資源灌籃高手」優等及「清掃接力賽」特優。

環保局表示，參加「環保金頭腦」的深溝水源生態園區隊，於賽前積極蒐集環保資訊並辦理集訓，展現深厚的環保知識底蘊；「資源分類王」由壯圍鄉公所中隊參加，憑藉長年在社區回收站，協助資源回收積累的實務經驗，在限時分類挑戰中表現穩定；參加「資源灌籃高手」及「清掃接力賽」的羅東鎮公所中隊展現團隊特色，也象徵環境保護的傳承延續。