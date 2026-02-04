環保感恩之旅到高雄 大愛新聞主播歡喜互動

慈濟人文志業來到高雄，進行環保感恩之旅，主播走出攝影棚到環保站，感恩大愛台的大頭家，環保志工也見到平常播報的本尊，大家相見歡，互道感恩。

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「(這是)佳奇，(播報)早上的新聞，今天我們讓大家從早上看到晚上，這是我們晚上的主播，思萱。」

慈濟人文志業啟動的環保感恩之旅，南下到高雄。

大愛電視主播 鄭佳奇：「(幸福喔) 我們也很幸福，(在電視看你有長高)，高的在這裡。」

主播和大愛台的頭家相見歡，環保菩薩，立刻變成超級粉絲。

廣告 廣告

「感恩，感恩，(有要拍照的來喔)。」

慈濟志工 鄭豐瑞：「這邊環保志工差不多每天，有將近100位在這邊，來高雄參訪的，都會安排在這邊，環保站這邊我們的是高雄的典範。」

慈濟志工 高陳蜜：「我們的大愛新聞報得很好，看起來很舒服。」

「師姊早安。」

另一個喜捨環保站，前方做環保，後頭有堅強的香積團隊。

大愛電視主播 鄭佳奇：「天天都要吃你們煮的飯，香積團隊最棒。」

慈濟志工 陳丰容：「盡量我們做手工，不要在外面買加工的東西，讓大家健康。」

環保站也顧到每位志工的健康，喜捨環保站，由養蝦場改建，歷史久遠，人潮也旺。

慈濟志工 劉美惠：「環保站從早上7點、8點就開始做，做到晚上7點、8點都有人在做。」

慈濟人文志業主責長 蕭毅君：「每一個點我們盡量都挑不一樣的，讓更多環保志工，讓我們同仁也有機會，跟他們道感恩。」

不管風吹日曬，這群最樸實，最接地氣的環保志工，不曾離去，用雙手默默教會我們，如何溫柔地對待這片土地。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟醫療志業再獲榮耀 攬近40項金銀銅獎

台北慈院防癌講座 定期篩檢"腸"治久安

