環保慈善守護福田 土地公婆最美身影

台中市后里區的慈濟志工夫妻檔「賴柏元」和「蔡沛玉」，兩人在20多年前開設賣葷食的早餐店，因為響應上人的推素理念，而把生意結束，並且雙雙投入慈濟大家庭，成為全職志工。這20多年來，夫妻倆幾乎天天到后里聯絡處，承擔環保、輔具保養和有機菜園的栽種，夫唱婦隨的愛心身影，感動了很多人，也被稱做是后里的土地公和土地婆。

慈濟志工 賴柏元：「早餐店我做了15、16年，聽到上人說我們要吃素，要推素，我的早餐店都是做葷的，我就乾脆把它收起來，第二年我就開始進來慈濟了。」

50歲那年，賴柏元成為全職志工。

慈濟志工 賴柏元：「我本來脾氣也很不好，(管教方式)不是用說的，會用罵的 小孩子都會怕我，那時候我進來做志工，做慈濟的時候，慢慢地改變自己的習氣，師姊(太太)看到我的改變，她就一起培委(培訓委員)，她就當(慈濟)委員，我就也是當委員，慈誠。」

夫唱婦隨，兩人這20多年來，幾乎天天在后里聯絡處付出。

賴柏元的太太 蔡沛玉：「我被他(先生)深深地感動，他喜歡做的，我現在全部都支持他，因為上人說，對的事，做就對了。」

慈濟志工 邱辛美：「我們(賴)柏元隊長，是我們后里的土地公，(蔡)沛玉(太太)就是土地婆，他們兩夫妻經年累月，都在我們慈濟這個道場耕耘。」

72歲的賴柏元，身兼多種志工身分。

慈濟志工 賴柏元：「等到有菜可以成熟的時候，就拔給香積(志工)煮一煮，讓環保志工菩薩，可以大家一起享用。」

齋戒護生、減廢再生、協助病苦、與人為善，這對土地公婆的善心義舉，溫暖人心。

