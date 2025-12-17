環保政策大讓步！歐盟宣布取消2035燃油新車銷售禁令

2025年12月2日，一輛汽車行經多個歐盟機構所在、布魯塞爾的「歐洲區」。美聯社



在歐洲汽車產業的施壓下，歐盟執委會週二（12/16）公布計畫，將從2035年起取消對燃油新車的實質禁令，此舉象徵歐盟近年來在環保政策上做出的最大讓步。該措施仍需獲得歐盟各國政府及歐洲議會批准，一旦通過，將允許部分非電動車繼續銷售。

路透社指出，德國與義大利等工業強國的車廠此前已要求放寬相關規定，歐盟執委會（European Commission）似乎已對此屈服，允許繼續銷售插電式油電混合車與燃油新車，以應對美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）及中國電動車廠的競爭壓力。

根據方案，歐盟將目標調整為「較2021年水準削減90%二氧化碳排放量」，取代現行「2035年起所有新車與廂型車須達淨零碳排」的規定。車廠須使用歐盟生產的低碳鋼材，以及電子燃料（e-fuel）或非食品原料生產生物燃料來抵銷剩餘的碳排放量。

同時，該方案還給予車廠3年緩衝期，要求2030至2032年間將汽車二氧化碳排放量較2021年的水準削減55%；廂型車2030年減排目標則從50%放寬至40%。

對此，歐洲最大車廠、德國福斯汽車（Volkswagen）表示：「在補償排放的前提下開放燃油車市場，此舉務實且符合市場現況」，並補充說，新的二氧化碳排放目標草案在整體上具有經濟合理性，稱讚歐盟對小型電動車的支持，以及2030年更靈活的目標設定。

在歐盟宣布計畫的前一天，美國車廠福特汽車（Ford Motor）週一（12/15）宣布195億美元的資產減記，該公司因川普政府的政策及美國電動車需求疲軟，已停產旗下多款電動車。歐洲車廠亦呼籲歐盟放寬標準，並降低未達標的罰金數額。

但電動車產業警告，放寬碳排放目標可能削弱投資意願，包括關鍵充電基礎建設的投入，使歐洲在轉向清潔駕駛的過程中進一步落後於中國。

