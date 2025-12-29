環保杯折扣哪些店家、哪些飲料有提供？買一送一、兩杯裝一起環保杯折扣怎麼算？環保杯折扣Q&A一次看
隨著環保意識抬頭，加上政府祭出自備環保杯享5元折扣的獎勵，環保杯已成為許多想為環保盡一分心力的民眾外出必備用品。究竟環保杯折扣哪些店家有提供？環保杯材質有限制嗎？環保杯折扣金額怎麼算？Yahoo新聞編輯室帶你掌握！
環保杯折扣哪些「店家」有提供？
環境部資源循環署說明，連鎖飲料店（如50嵐、清心福全、CoCo都可、可不可、大苑子、星巴克、85度C、路易莎等）、連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富、OK超商、義美、中油複合式商店等）、連鎖速食店（如麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、漢堡王等）、連鎖超級市場（如家樂福、全聯、美廉社、楓康等），應提供自備飲料杯與未自備飲料杯差價至少5元。如果違反規定，將依廢棄物清理法第51條第3項，處1200元至6000元罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。
至於早餐店、餐廳、小吃店，則不在此規範內，店家能夠自行決定是否提供折扣；就算不提供也不違法哦！
環保杯折扣哪些「飲料」享有？
環境部資源循環署指出，只有用環保杯購買「飲料」，才會提供優惠。而飲料的定義是以茶、咖啡、果汁為基底調製出的飲品，添加奶泡、珍珠、蘆薈、蒟蒻等配料，一樣算是飲料的範圍，業者必須給予折扣。但若以冰、冰淇淋、豆花等為基底者，像是芒果雪花冰、薑汁豆花、綠豆湯等品項，不在規範內，業者可以不提供自備環保杯優惠。
環保杯的材質有限制嗎？環保杯怎麼挑？
環保杯雖無指定材質，但必須符合衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，且為可重複清洗使用的飲料杯。簡單來說，要是攜帶一次性容器如寶特瓶、紙杯、塑膠杯等，便無法享有環保杯折扣。
讀者朋友或許想問，該怎麼選擇環保杯？無毒教母譚敦慈分享，自己使用的環保杯是不鏽鋼材質，但因瓶蓋內側是塑膠材質，建議水裝七、八分滿就好，以免長期浸泡導致塑膠脆化；如果是塑膠水壺，則建議選用透明款式，因為五顏六色的塑膠更容易脆化。
買一送一、用優惠價1元買飲料，可以獲得折扣嗎？
究竟能不能獲得優惠折扣，以消費者是否購買、付費飲料的行為來判定。假如各位是在實體店面或網路平台購買票券，由於有付費的行為，因此適用自備飲料杯優惠；若為紅利點數、會員點數兌換、促銷贈品、抽獎0元贈送等無購買行為，因為該杯屬於未付費的飲料，業者可不提供自備飲料杯5元以上價差優惠。
不過，若消費者針對店家贈送的飲品進行加購，比如加料5元珍珠、10元布丁等，就屬於購買行為。此時，如果消費者有自備環保杯，業者須依規定提供至少5元價差優惠；若商品售價「低於5元」，則應以免費方式提供商品。
兩杯飲料裝在同一個環保杯，折扣金額怎麼算？
消費者點兩杯（或以上）杯數飲料並且使用同一個環保杯全部盛裝時，店家照樣應按消費者購買的飲料杯數，提供自備飲料杯價差的優惠金額。舉例來說，小虎買了三杯飲料，全部裝進同一個環保杯，那麼小虎至少可以獲得5元*3杯=15元的折扣！
業者可用集點、優惠券等方式代替折扣嗎？
答案是不可以！環境部資源循環署表明，自備飲料杯優惠，應視消費者購買的飲料杯數「於當次消費折抵」，且不能以飲料加量、集點優惠、兌換券、優惠券、組合餐優惠或各種促銷方式改變價差金額。白話來說，業者無論辦理什麼促銷活動，只要消費者有自備飲料杯消費，就應該給予自備飲料杯優惠哦！
沒帶環保杯，還是想要享有折扣怎麼辦？
民眾若想省錢，但一時忘了自備環保杯，現在7-11超商、全家便利商店、星巴克等業者，都有提供「循環杯站」的服務。只要支付一定金額的押金或綁定會員，便能取得循環杯，前往指定通路購買飲料均享有折扣。若在期限內歸還環保杯，押金也會退還。
值得注意的是，環境部資源循環署表示，循環杯由消費的連鎖品牌提供者，也就是A品牌循環杯到A品牌各店消費，無法獲得5元優惠折扣；不過，循環杯由民眾自備者，即A品牌循環杯到B、C品牌消費，則可享有自備飲料杯價差至少5元的優惠。
環保杯有髒污，還能享有折扣嗎？
新北市政府環境保護局提醒，民眾提供的杯具如有髒污殘留，可能會影響飲料風味，也會危害健康，業者有權拒絕使用。倘若消費者堅持使用自備環保杯，則建議業者以無接觸服務方式供應，減少爭議，並提供價差優惠。
內用沒喝完想外帶，可以享有折扣嗎？
民眾到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場消費時，無論內用或外帶，皆享有自備飲料杯價差5元（含）以上的優惠。
不過，如果民眾原本內用，後來沒喝完想改用自備環保杯外帶，因為結帳時已確定飲料的盛裝方式（例如內用飲料杯、一次性容器等），之後若是因任何原因需要更改成自備杯具，不符合自備環保杯的折扣條件，無法享有折抵優惠。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※一次用飲料杯限制使用對象及實施方式（環境部主管法規查詢系統）
※欸欸欸！各位愛喝飲料的朋友們，你們知道嗎？（環境部資源循環署臉書粉絲專頁）
※廢棄物清理法（全國法規資料庫）
※一次用飲料杯/問答集（環境部資源循環署一次用產品源頭減量宣導網）
※食品器具容器包裝衛生標準（全國法規資料庫）
※常見QA（新北市政府環境保護局）
其他人也在看
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 4
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 3 小時前 ・ 381
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 74
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 251
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 128
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 65
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 203
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 117
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
成網路梗圖！5人足球守門員「提早慶祝」又來了 這回建功奪勝…本人回應了
半年前的一段影片，成為網路上的梗圖，就是台灣的一場五人制足球賽，屏東大學守門員鄭凱鴻雖成功擋下對手罰球，卻沒發現對手在後方，鄭凱鴻將球放在地上提前拉弓慶祝，對手伺機後方衝出將球踢進，最後將冠軍讓給台體大。相關影片還被放網路上討論，沒想到，昨天（12／27）鄭凱鴻在FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍賽，再度上演「提早慶祝」，他以為已將球擋下並飛出界外，但球只是高飛後再度落入場內，並緩緩滑進球門，讓對方得分。還好，這一次鄭凱鴻後續再度建功擋下射球，幫助球隊奪下季軍。太報 ・ 15 小時前 ・ 36