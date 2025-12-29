環保杯折扣哪些店家、哪些飲料有提供？買一送一、兩杯裝一起環保杯折扣怎麼算？環保杯折扣Q&A一次看

隨著環保意識抬頭，加上政府祭出自備環保杯享5元折扣的獎勵，環保杯已成為許多想為環保盡一分心力的民眾外出必備用品。究竟環保杯折扣哪些店家有提供？環保杯材質有限制嗎？環保杯折扣金額怎麼算？Yahoo新聞編輯室帶你掌握！

環保杯越來越普及，使用環保杯不僅能避免使用一次性杯具、減少垃圾產出量，還可獲得飲品折價，一箭雙鵰！（示意圖／Getty Images）

環保杯折扣哪些「店家」有提供？

環境部資源循環署說明，連鎖飲料店（如50嵐、清心福全、CoCo都可、可不可、大苑子、星巴克、85度C、路易莎等）、連鎖便利商店（如7-11、全家、萊爾富、OK超商、義美、中油複合式商店等）、連鎖速食店（如麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、漢堡王等）、連鎖超級市場（如家樂福、全聯、美廉社、楓康等），應提供自備飲料杯與未自備飲料杯差價至少5元。如果違反規定，將依廢棄物清理法第51條第3項，處1200元至6000元罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

廣告 廣告

至於早餐店、餐廳、小吃店，則不在此規範內，店家能夠自行決定是否提供折扣；就算不提供也不違法哦！

Yahoo解釋性新聞

環保杯折扣哪些「飲料」享有？

環境部資源循環署指出，只有用環保杯購買「飲料」，才會提供優惠。而飲料的定義是以茶、咖啡、果汁為基底調製出的飲品，添加奶泡、珍珠、蘆薈、蒟蒻等配料，一樣算是飲料的範圍，業者必須給予折扣。但若以冰、冰淇淋、豆花等為基底者，像是芒果雪花冰、薑汁豆花、綠豆湯等品項，不在規範內，業者可以不提供自備環保杯優惠。

環保杯的材質有限制嗎？環保杯怎麼挑？

環保杯雖無指定材質，但必須符合衛福部食藥署「食品器具容器包裝衛生標準」相關規範，且為可重複清洗使用的飲料杯。簡單來說，要是攜帶一次性容器如寶特瓶、紙杯、塑膠杯等，便無法享有環保杯折扣。

讀者朋友或許想問，該怎麼選擇環保杯？無毒教母譚敦慈分享，自己使用的環保杯是不鏽鋼材質，但因瓶蓋內側是塑膠材質，建議水裝七、八分滿就好，以免長期浸泡導致塑膠脆化；如果是塑膠水壺，則建議選用透明款式，因為五顏六色的塑膠更容易脆化。

買一送一、用優惠價1元買飲料，可以獲得折扣嗎？

究竟能不能獲得優惠折扣，以消費者是否購買、付費飲料的行為來判定。假如各位是在實體店面或網路平台購買票券，由於有付費的行為，因此適用自備飲料杯優惠；若為紅利點數、會員點數兌換、促銷贈品、抽獎0元贈送等無購買行為，因為該杯屬於未付費的飲料，業者可不提供自備飲料杯5元以上價差優惠。

不過，若消費者針對店家贈送的飲品進行加購，比如加料5元珍珠、10元布丁等，就屬於購買行為。此時，如果消費者有自備環保杯，業者須依規定提供至少5元價差優惠；若商品售價「低於5元」，則應以免費方式提供商品。

兩杯飲料裝在同一個環保杯，折扣金額怎麼算？

消費者點兩杯（或以上）杯數飲料並且使用同一個環保杯全部盛裝時，店家照樣應按消費者購買的飲料杯數，提供自備飲料杯價差的優惠金額。舉例來說，小虎買了三杯飲料，全部裝進同一個環保杯，那麼小虎至少可以獲得5元*3杯=15元的折扣！

業者可用集點、優惠券等方式代替折扣嗎？

答案是不可以！環境部資源循環署表明，自備飲料杯優惠，應視消費者購買的飲料杯數「於當次消費折抵」，且不能以飲料加量、集點優惠、兌換券、優惠券、組合餐優惠或各種促銷方式改變價差金額。白話來說，業者無論辦理什麼促銷活動，只要消費者有自備飲料杯消費，就應該給予自備飲料杯優惠哦！

沒帶環保杯，還是想要享有折扣怎麼辦？

民眾若想省錢，但一時忘了自備環保杯，現在7-11超商、全家便利商店、星巴克等業者，都有提供「循環杯站」的服務。只要支付一定金額的押金或綁定會員，便能取得循環杯，前往指定通路購買飲料均享有折扣。若在期限內歸還環保杯，押金也會退還。

值得注意的是，環境部資源循環署表示，循環杯由消費的連鎖品牌提供者，也就是A品牌循環杯到A品牌各店消費，無法獲得5元優惠折扣；不過，循環杯由民眾自備者，即A品牌循環杯到B、C品牌消費，則可享有自備飲料杯價差至少5元的優惠。

環保杯有髒污，還能享有折扣嗎？

新北市政府環境保護局提醒，民眾提供的杯具如有髒污殘留，可能會影響飲料風味，也會危害健康，業者有權拒絕使用。倘若消費者堅持使用自備環保杯，則建議業者以無接觸服務方式供應，減少爭議，並提供價差優惠。

內用沒喝完想外帶，可以享有折扣嗎？

民眾到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場消費時，無論內用或外帶，皆享有自備飲料杯價差5元（含）以上的優惠。

不過，如果民眾原本內用，後來沒喝完想改用自備環保杯外帶，因為結帳時已確定飲料的盛裝方式（例如內用飲料杯、一次性容器等），之後若是因任何原因需要更改成自備杯具，不符合自備環保杯的折扣條件，無法享有折抵優惠。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

參考資料

※一次用飲料杯限制使用對象及實施方式（環境部主管法規查詢系統）

※欸欸欸！各位愛喝飲料的朋友們，你們知道嗎？（環境部資源循環署臉書粉絲專頁）

※廢棄物清理法（全國法規資料庫）

※一次用飲料杯/問答集（環境部資源循環署一次用產品源頭減量宣導網）

※食品器具容器包裝衛生標準（全國法規資料庫）

※常見QA（新北市政府環境保護局）