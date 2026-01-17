環保水晶花提燈 點亮龍崎空山祭

山祭假日吸引眾多遊客。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕龍崎報導

龍崎光節─空山祭跨界創新再突破，推出全台首款可旋轉開合環保水晶花提燈，讓大小遊客都爭著提燈賞光節。文化局人員指出，「水晶花提燈」是可攜式立體裝置，只需輕輕旋轉提燈，花瓣便會隨著向心力自然綻放，如同一朵會呼吸的光，美極了。

今年「龍崎光節空山祭」突破傳統燈節想像，以跨界創新手法結合藝術、科技與永續理念，推出全台首款可旋轉開合的環保「水晶花提燈」，並打造全台僅此一處的互動式燈節體驗，讓遊客感受到不一樣的光節。文化局表示，今年空山祭以「重生的水晶花」為核心主題，象徵龍崎在自然地景與人文歷史交織下的再生能量。而推出的提燈則由循環設計品牌「善良kindmade」操刀，整體採用單一可回收材質製作，無黏膠、全扣接結構，不僅可完整回收再利用，也具備可旋轉、可開合的動態機關設計，充分展現空山祭落實環保永續的精神。

廣告 廣告

空山祭推出全台首款可旋轉開合環保水晶花提燈，提供遊客提燈賞光節。（記者張淑娟攝）

空山祭主視覺更令人耳目一新，今年以３Ｄ立體繪圖技術跳脫平面設計框架，透過晶透質感、極光色調與科幻風格，呈現「水晶花」在焰土之上重生的意象；漂浮於畫面中的小精靈，則象徵山林生命的引路者，引導觀眾進入自然與科技交融的未來場景。另提供遊客的水晶花提燈，則是將主視覺從平面轉化為立體，民眾只需輕輕旋轉提燈，花瓣便會隨著向心力自然綻放，並呈現「開與合、動與靜」的循環節奏，如同山林呼吸般的光影律動，讓觀眾在夜間行走時，彷彿親手啟動一朵會呼吸的光。

此外，今年劃的藝術作品中，《臺南臺南：從畫卷走入數位夢土～山林篇》格外引人注目，該作品由藝術家蘇奕榮創作、董怡君策劃，還結合多媒體空間裝置、竹子、ＬＥＤ、繪畫與生成式ＡＩ技術，將台南的山水、人文與城市記憶，轉化為可行走、可沉浸的數位山林場域，作品中特別設計「拍手互動」機制，觀眾在泡茶區拍手時，聲音會即時轉化為聲光變化，象徵文化需要被回應、被參與，才能持續生成與流動。