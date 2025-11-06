環保當健身 84歲志工老當益壯

高雄茄萣環保站慈濟志工「薛雅雄」，高齡84歲，去年至今，歷經兩次手術，但稍作修養又回到環保站，每天一大清早跟志工們，前往校園教學生做分類，他說年紀大了以後，靠著做環保養老維持體力，活絡筋骨，跟人交流互動，越做越快樂。

「垃圾變黃金，5點我就去運動，這邊忙完，8點又去環保站。」

一大清早，84歲的薛雅雄夫婦先到校整理環境，環保小志工一到，邊做邊教。

「這個寶特瓶要另外放，我跟你講，這是塑膠的，透明的不是(寶特瓶)，這種的不要，這是塑膠的，放在這邊，這是玻璃，對對，這些都要丟，好，要回收，好。」

學生 施雨嬋：「清淨在源頭，要回收分類，做這個有價值。」

學生 林琦恩：「把這些學到的東西帶回去，跟家人分享。」

慈濟志工 劉素花：「環保就要從教育著手，從小養成習慣，就是社區、學校，還有家庭三結合，去宣導、去上課、去靜思語教學，來推動環保。」

一轉身，環保站，手腳沒停過。

慈濟志工 薛雅雄：「今天師兄，也是每天都來做，分類尤其是細的塑膠，種類很多，(會不會喘)，不會啦，我是老將，這時間八點多，大家都來做分類。」

薛雅雄退休後加入慈濟，身體力行來養老。

慈濟志工 薛雅雄：「師父有大愛，救苦有善心，救苦救難，就跟著師父，上人的腳步走，人生三階段，第一階段，成立家庭，第二事業，事業做完後，退休的時候，無聊，有慈濟，主動加入做(環保)，一直做到現在。」

歷經腫瘤手術，休養後，從做環保強健身心。

慈濟志工 薛雅雄：「我的身體原本就很好，上天對我都沒有虧欠，在這裡流汗，流汗完後，身體好輕鬆，我筋絡還很好，腳力也不錯，越做越好，來做環保，跟大家結善緣，不會在家很無聊，多少(交流)不是很好。」

慈濟志工 林水發：「他從培訓以後，他不斷地精進付出，無話可說，真的，以同齡層付出來說，他真的太精進了。」

薛雅雄以環保志業為寄託，精進前行。

