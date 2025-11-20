環保稽查減少 宜縣府：修法導致

民進黨宜蘭縣議員陳文昌20日在議會質詢時，痛批宜蘭縣環保立縣的主軸變質，環境亮紅燈。（李忠一攝）

宜蘭縣標榜環保立縣，民進黨議員陳文昌、呂惠卿20日質詢時，指環境稽查次數砍半、罰鍰金額也偏低，痛批縣府沒有認真查，違規者也罰不怕，造成近年有環保蟑螂集團亂倒廢棄物。縣府解釋，稽查件數和罰鍰金額減少與《空汙法》修法有關，另會持續大力取締非法棄置，並透過AI科技加強攔查。

呂惠卿指出，大家常常將守護宜蘭環境掛在嘴邊，但從統計數據來看，情況卻是每況愈下，如民國104年稽查次數有3.2萬餘件，到了108年稽查次數砍半到1.3萬餘件。

她表示，去年稽查件數雖然增加至近3.9萬件，但平均每次稽查開罰只有500元，這對違法的人根本沒有嚇阻作用，不積極稽查、罰鍰又低，以致這幾年來有環保蟑螂集團到宜蘭亂傾倒廢棄物，宜蘭的好山好水不應該成為垃圾山。

陳文昌說，宜蘭的汙染事件頻傳，讓環保立縣主軸變質，環境也亮起紅燈，這都跟執政者脫離不了關係；從數據上來看宜蘭對環保沒那麼重視，開罰也是輕輕放下，盼縣府好好重視環保。

環保局解釋，《空汙法》修法後，未完成定期排氣檢驗的機車不需要再舉證「使用中」，罰鍰也降為500元，執法方式也由路邊蒐證改為行政管理，稽查總次數與裁罰金額下降，主要是執法模式因中央法令調整有關。

環保局長許嘉琦表示，宜蘭縣以環保立縣，縣府必須捍衛宜蘭好山好水好環境，並大力取締非法棄置等違規，如今年編列預算做「智慧圍籬」，以掌握載運廢棄物進入縣境的車輛，也透過讓AI學習等方式加強違規攔查，展現持續改善環境品質的積極作為。